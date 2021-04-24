Семак: Неважно, на каком поле выигрывать чемпионство

Главный тренер «Зенита»поделился впечатлениями после победы над(6:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Игра получилась. Действовали активно. Не получилось быстро забить, чтобы игра раскрылась и было проще. Но то давление, которые мы оказывали, привело к голам. Поздравляю всех с победой.

Отсутствие Кузяева в составе связано с карточками. Терять игрока перед важнейшей игрой нежелательно. У нас есть игроки центра поля, которыми мы могли его заменить, что мы и сделали.

По поводу Караваева — кто-то больше играет больше, кто-то меньше. Сегодня дали сыграть Сутормину.

Насколько для меня принципиально выиграть золото именно в Петербурге? Главное в принципе выиграть чемпионство. Неважно, на каком поле. Но думаем о победе в следующем матче.

У Кравцова рассечение, но рана серьезная, нужно было менять. Мы по очереди меняли центральных защитников. Хотели посмотреть, как другие игроки действуют на этой позиции.

Мы стараемся создавать много и забивать много. Работаем над тем, чтобы играть активно с первой до последней минуты.

Поддерживаем реформу Лиги чемпионов. Но надо учитывать плотный график. Надо, чтобы команда могла играть на всех фронтах», — передает слова Семака Sport24.

Напомним, «Зенит» в следующем туре досрочно оформит третье подряд чемпионство, если дома обыграет «Локомотив».