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    УЕФА может отстранить «Реал» и «Ювентус» от еврокубков на один сезон

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    «Реал» и «Ювентус» пока не пострадали от санкций УЕФА за то, что выступили инициаторами создания европейской Суперлиги, пишет La Gazzetta dello Sport.

    Андреа Аньелли
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    Андреа Аньелли

    Юридически отстранение мадридцев от Лиги чемпионов в этом сезоне кажется невозможным, но есть вероятность, что они пропустят следующий сезон. На данный момент это самая агрессивная позиция среди членов Исполнительного комитета УЕФА.

    И все же в самой УЕФА существуют разногласия: есть те, кто требует максимальной справедливости и выступает за то, чтобы оставить «Реал» и «Юве» без еврокубков на один сезон, а есть те, кто хочет успокоить ситуацию и продвигает идею прощения. Очередной раунд дебатов по этому поводу намечен на 23 апреля.

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    • УЕФА с пониманием отнесся к тем командам, которые уже отступили от своих планов по вступлению в Суперлигу. Сам Александер Чеферин обратился к английским и итальянским клубам, сказав, что он рад их возвращению.

    Однако «Реал» официально пока не отказался от участия в Суперлиге, да и «Ювентус» высказал неоднозначную позицию. Следовательно, УЕФА должен решить, применять ли к ним санкции или нет.

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