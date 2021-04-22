Президент Суперлиги заявил, что проект еще не умер

Президент «Реала» и председатель европейской Суперлигипо-прежнему уверен в проекте нового турнира.

«Мы не боимся репрессий со стороны УЕФА или ФИФА. Если вы думаете, что Суперлига мертва, вы абсолютно ошибаетесь. Пока что из Суперлиги никто не вышел. Комиссию за это никто не заплатил.

Подписанные контракты имеют обязательную силу. Клубы АПЛ не могут просто так уйти. Мы не будем подавать иски, но это серьезные люди, и мы вместе найдем решения», — цитирует Переса El Larguero.

Напомним, 19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико» и «Интер».