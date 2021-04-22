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    «Наполи» забил пять мячей «Лацио», Инсинье оформил дубль

    «Наполи» — «Лацио»: счет матча 5:2, обзор голов

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    В матче 32-го тура чемпионата Италии «Наполи» одержал домашнюю победу над римским «Лацио» — 5:2.

    Фрагмент матча
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    В составе победителей дубль оформил нападающий Лоренцо Инсинье, реализовавший пенальти и отличившийся с игры.

    Еще по голу забили Маттео Политано, Дрис Мертенс (записавший на свой счет еще и голевую передачу) и Виктор Осимхен.

    За римлян мяч на свой счет записали Чиро Иммобиле и Сергей Милинкович-Савич.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Лацио 5:2
    Голы: 1:0 Лоренцо Инсинье (пенальти) (7'), 2:0 Маттео Политано (12'), 3:0 Лоренцо Инсинье (53'), 4:0 Дрис Мертенс (65'), 4:1 Чиро Иммобиле (71'), 4:2 Сергей Милинкович-Савич (74'), 5:2 Виктор Осимхен (80') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Эльсеид Хюсай, Калиду Кулибали, Костас Манолас (Амир Ррахмани, 72'), Тьемуэ Бакайоко (Станислав Лоботка, 89'), Фабиан, Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 82'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 72'), Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс (Виктор Осимхен, 72') Лацио: Пепе Рейна, Штефан Даниэл Раду, Франческо Ачерби, Адам Марушич, Лукас Лейва (Данило Катальди, 58'), Луис Альберто (Андреас Перейра, 65'), Сергей Милинкович-Савич (Жан-Даниэль Акпа Акпро, 85'), Мануэль Лаццари, Мохамед Фарес (Сенад Лулич, 65'), Хоакин Корреа, Чиро Иммобиле (Ведат Мурики, 84') Предупреждения: Сергей Милинкович-Савич (6'), Костас Манолас (15'), Лукас Лейва (30'), Фабиан (42'), Дрис Мертенс (45'), Чиро Иммобиле (48'), Джованни Ди Лоренцо (73'), Андреас Перейра (76')

    «Наполи» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 63 очка. «Лацио» с 58 очками располагается на 6-й строчке.

    Следующий матч команда Дженнаро Гаттузо проведет с «Торино» 26 апреля на выезде. Коллектив Симоне Индзаги в этот день примет «Милан».

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