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    Глушаков о «Спартаке»: Я всех защищал, за всех бился, убивался, и за клуб тем более

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    Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался по поводу болельщиков московского клуба.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Не любят и не надо. Не для всех ты всегда будешь хорошим или плохим. Есть часть болельщиков, которая тебя поддерживает, есть часть, которая может плохо к тебе относиться. Такая жизнь, такая судьба, ничего страшного.

    Что скандируют трибуны? И что трибуны? 200-300, 50 человек. И трибуны, и другие люди все прекрасно знают. Те же тренеры из "Спартака" дают интервью и знают, о чем речь была по поводу моего перехода — кто работал с болельщиками, как общались.

    Я открыт и всегда готов встретиться с фан-движением, "Фратрией", с главными. Они то не хотят встретиться. А кто-то что-то кому-то сказал, а подтвердить свои слова не могут до сих пор.

    Что касается спартаковских болельщиков, то моя душа на сто процентов чиста. Я всех, кого можно защищал, за всех бился, убивался, и за клуб тем более. Можно вспомнить мои твиты с "Зенитом", и с кем я только не рубился, чтобы защитить "Спартак".

    Я всегда был на стороне клуба, игроков, руководства, персонала. У меня со всеми хорошие отношения, а то, что там есть часть болельщиков, ну, бог им судья. Они не правы? Миллион процентов, и они знают.

    Могу ли ты еще представить себя в "Спартаке"? Да», — сказал Глушаков в программе «Третий тайм» на канале «Матч Премьер».

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