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    Бабаев: Жесткие меры Хачатурянца импонируют ЦСКА

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об отстранении судьи Михаила Вилкова от работы в РПЛ.

    Михаил Вилков
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    Михаил Вилков

    «Если клуб высказался, то там и моя позиция тоже. Ответ очевиден. Мы все видим, что новое руководство не боится принимать непопулярные меры, реагирует достаточно быстро на серьезные ошибки. Всем дается шанс, все могут ошибаться.

    Когда эти ошибки повторяются от матча к матчу и есть основания полагать, что это нечто большее, чем ошибки, нас не пытаются успокоить словами, а принимают жесткие меры. Нам это импонирует. Человек не боится противопоставить себя определенным негативным явлениям и борется с ними. Поэтому мы и решили озвучить нашу позицию. Мы почувствовали, что это правильный момент.

  • Вилков: Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Это просто травля, невыносимо!
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    • У всех клубов есть недовольство судейством. На мой взгляд, сегодня [в матче с "Локомотивом"] за несколько секунд до гола в наши ворота был фол против нас. Но я понимаю, что это просто ошибка. Когда речь идет о чем-то другом, то нужен руководитель, который берет на себя ответственность.

    Кто, кроме Вилкова, заслуживает такого наказания? Я бы не хотел говорить о персоналиях. Я не знаю, почему именно Вилков. У меня нет никаких данных и инсайдов. Наверное, у руководства судейского комитета они есть. Поэтому и принято такое решение.

  • Вилков отстранен от работы на любых футбольных матчах
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    • Мы считаем, что это правильно. Если есть основания полагать, что доверие утрачено, значит, есть только такой выход», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

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