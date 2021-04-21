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    Вилков: Только ленивая собака не высказалась в мой адрес. Это просто травля, невыносимо!

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    Арбитр Михаил Вилков прокомментировал свое пожизненное отстранение от работы на любых футбольных матчах.

    Михаил Вилков
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    Михаил Вилков

    «Мне хотелось бы сказать пару слов, а то получается так, что идет игра в одни ворота.

    Только ленивая собака не высказалась в мой адрес за последние три дня. Если вам от этого станет легче, то можете закидать меня камнями или сжечь заживо на площади, но отстаньте от всех остальных судей! Дайте пацанам поработать спокойно. То, что сейчас происходит, — это невыносимо. Это просто травля!

    Арбитров оскорбляют в социальных сетях, а в некоторых городах даже помойки называют в честь судей. Разве это нормально?», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

    Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что Вилков отстранен в связи с утратой доверия.

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