Тренер «Саутгемптона» назвал серьезной угрозой создание Суперлиги

Главный тренер «Саутгемптона»прокомментировал создание нового футбольного турнира — Суперлиги.

18 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги.

«Не может быть другого мнения на этот счет. Это угроза, и грядет война, если хотите, со стороны топ-клубов.

Посмотрим, что произойдет в будущем, но это серьезная угроза, и нам нужно с ней бороться.

Надеюсь, что за нас будут болельщики, а без болельщиков футбол не работает. У этих топ-клубов большая сила», — приводит слова Хазенхюттля Daily Mail.