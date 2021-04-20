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    Тренер «Саутгемптона» назвал серьезной угрозой создание Суперлиги

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    Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал создание нового футбольного турнира — Суперлиги.

    Ральф Хазенхюттль
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    Ральф Хазенхюттль

    18 апреля «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги.

    «Не может быть другого мнения на этот счет. Это угроза, и грядет война, если хотите, со стороны топ-клубов.

    Посмотрим, что произойдет в будущем, но это серьезная угроза, и нам нужно с ней бороться.

    Надеюсь, что за нас будут болельщики, а без болельщиков футбол не работает. У этих топ-клубов большая сила», — приводит слова Хазенхюттля Daily Mail.

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