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    Каррагер о Суперлиге: АПЛ будут использовать как Кубок лиги, чтобы поберечь игроков к «Реалу» и «Барсе»

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    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался против создания европейской Суперлиги.

    Джейми Каррагер
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    Джейми Каррагер

    «Владельцы тащат клубы в грязь. "Ливерпуль" выиграл 20 чемпионских титулов. FSG (компания, которая владеет "Ливерпулем" — приме. ред) использует эту историю, чтобы наполнить свои карманы.

    Шесть клубов, вошедшие в Суперлигу, будут использовать АПЛ как Кубок лиги, чтобы поберечь лучших игроков к матчам против "Реала" и "Барселоны". Это отвернет нынешнее поколение.

    Футбол может привести вас туда, куда не может привести ничто иное. На этом все закончится», — цитирует Каррагера Sports.ru.

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