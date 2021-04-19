Каррагер о Суперлиге: АПЛ будут использовать как Кубок лиги, чтобы поберечь игроков к «Реалу» и «Барсе»

Бывший защитник «Ливерпуля»высказался против создания европейской

«Владельцы тащат клубы в грязь. "Ливерпуль" выиграл 20 чемпионских титулов. FSG (компания, которая владеет "Ливерпулем" — приме. ред) использует эту историю, чтобы наполнить свои карманы.

Шесть клубов, вошедшие в Суперлигу, будут использовать АПЛ как Кубок лиги, чтобы поберечь лучших игроков к матчам против "Реала" и "Барселоны". Это отвернет нынешнее поколение.

Футбол может привести вас туда, куда не может привести ничто иное. На этом все закончится», — цитирует Каррагера Sports.ru.