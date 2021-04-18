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    «Атлетико» всухую разгромил «Эйбар»

    «Атлетико» — «Эйбар»: счет 5:0, обзор голов

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    В 33 туре чемпионата Испании «Атлетико» разгромил «Эйбар» со счетом 5:0.

    Маркос Льоренте
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    Маркос Льоренте

    Под завесу первого тайма дважды отметился Анхель Корреа. Почти сразу после перерыва Янник Карраско сделал счет близким к разгромному. Добил «Оружейников» дубль в исполнении Маркоса Льоренте.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Эйбар 5:0
    Голы: 1:0 Анхель Корреа (42'), 2:0 Анхель Корреа (44'), 3:0 Янник Карраско (49'), 4:0 Маркос Льоренте (54'), 5:0 Маркос Льоренте (68') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Ренан Лоди, Стефан Савич (Фелипе, 74'), Киран Триппьер, Коке (Витоло, 61'), Сауль Ньигес, Эктор Эррера (Жоффрей Кондогбиа, 70'), Янник Карраско (Лукас Торрейра, 70'), Анхель Корреа (Мусса Дембеле, 61'), Маркос Льоренте Эйбар: Марко Дмитрович, Эстебан Бургос, Хосе Анхель (Ресио Хосе, 73'), Анайц Арбилья, Unai Dufur (Паулу Оливейра, 63'), Серхио Альварес, Алейш Гарсия (Такаси Инуи, 63'), Алехандро Посо, Кевин Родригеш (Рафаэл Суареш, 73'), Мигель Атьенса, Энрике Гарсия (Кике Энрике Гонсалес, 72') Предупреждение: Паулу Оливейра (88')

    Пока что «Атлетико» опережает «Реал» на 4 очка, поскольку у него на игру больше. «Матрасники» лидируют в таблице с 70 баллами.

    «Эйбар» находится на дне турнирной таблицы Примеры с 23 очками на счету.

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