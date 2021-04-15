Вильярреал — Динамо З. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (15.04.2021)

В 22:00 в четвертьфинале ЛЕ начнётся матч

Составы команд:

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Ману Тригерос, Этьен Капу, Херар Морено, Самуэль Чуквезе, Пако Алькасер.

«Динамо З»: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски, Кевин Теофиль-Катерин, Йошко Гвардиол, Ариян Адеми, Ловро Майер, Лука Иванушец, Кристиян Якич, Мислав Оршич, Бруно Петкович.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Динамо З» — «Вильярреал» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вильярреал» со счетом 1:0. Матч между командами «Вильярреал» и «Динамо З» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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