«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Динамо» Загреб в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 22:00 мск. «Вильярреал» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в предыдущем раунде уверенно прошел киевское «Динамо» (два раза по 2:0). При этом испанцев и без того называли одними из фаворитов турнира.

Вот и в первой встрече в рамках ¼ финала Лиги Европы «субмарина» на выезде минимально одолела загребское «Динамо». Теперь дело за малым — довести дело до конца.

В минувшем туре Примеры «Вильярреал» выступил провально. Еще бы, ведь команда дома уступила «Осасуне» (1:2).

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Разумеется, испанцы смотрятся мощнее хорватов. Такие парни, как Жерар Морено и Пако Алькасер могут, что называется, сделать разницу.

«Динамо» Загреб

Хорватский чемпион уже знатно «пошумел» в Лиге Европы. Даже в случае вылета в четвертьфинале вряд ли кто-то будет пенять на команду.

А вот в чемпионате Хорватии команда уверенно идет к очередному чемпионству. Отрыв от ближайших конкурентов не столь весомый, но своего динамовцы упустить не должны.

При этом «Динамо» Загреб провело генеральную репетицию перед Лигой Европы. На выезде команда обыграла не чужой для себя «Локомотив» (0:2).

Шансы на позитивный исход противостояния у хорватов еще имеются. Для этого нужно непременно забивать, и как можно надежнее сыграть в обороне.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 1.52, на ничью за 4.33, а на «Динамо» Загреб — за 7.40

Хозяева наверняка сыграют первым номером, и в итоге добьются своего.

Динамовцам нужно только атаковать, иначе шансов на проход в полуфинал не останется совсем.

В таких поединках на первый план выходит превосходство в классе, которым явно обладают испанцы. Наши прогноз и ставка — Фора «Вильярреала» -0.75 с коэффициентом 1.63