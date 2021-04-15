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    «Субмарина» затопит хорватов

    «Вильярреал» — «Динамо» Загреб. Прогноз, ставка (к. 1.63) на футбол, Лига Европы, 15 апреля 2021 года

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    Жерар Морено
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Динамо» Загреб в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 22:00 мск. «Вильярреал» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 15 Апреля 2021 года
    Вильярреал
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в предыдущем раунде уверенно прошел киевское «Динамо» (два раза по 2:0). При этом испанцев и без того называли одними из фаворитов турнира.

    Вот и в первой встрече в рамках ¼ финала Лиги Европы «субмарина» на выезде минимально одолела загребское «Динамо». Теперь дело за малым — довести дело до конца.

    В минувшем туре Примеры «Вильярреал» выступил провально. Еще бы, ведь команда дома уступила «Осасуне» (1:2).

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    Разумеется, испанцы смотрятся мощнее хорватов. Такие парни, как Жерар Морено и Пако Алькасер могут, что называется, сделать разницу.

    «Динамо» Загреб

    Хорватский чемпион уже знатно «пошумел» в Лиге Европы. Даже в случае вылета в четвертьфинале вряд ли кто-то будет пенять на команду.

    А вот в чемпионате Хорватии команда уверенно идет к очередному чемпионству. Отрыв от ближайших конкурентов не столь весомый, но своего динамовцы упустить не должны.

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  • 12/04/2021

    • При этом «Динамо» Загреб провело генеральную репетицию перед Лигой Европы. На выезде команда обыграла не чужой для себя «Локомотив» (0:2).

    Шансы на позитивный исход противостояния у хорватов еще имеются. Для этого нужно непременно забивать, и как можно надежнее сыграть в обороне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 1.52, на ничью за 4.33, а на «Динамо» Загреб — за 7.40

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    Хозяева наверняка сыграют первым номером, и в итоге добьются своего.

    Динамовцам нужно только атаковать, иначе шансов на проход в полуфинал не останется совсем.

    В таких поединках на первый план выходит превосходство в классе, которым явно обладают испанцы. Наши прогноз и ставка — Фора «Вильярреала» -0.75 с коэффициентом 1.63

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