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    «Ростов» интересуется форвардом «Челси»

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    Футбольный клуб «Ростов» интересуется нападающим «Челси» Ике Угбо, сообщает Goal.

    Ике Угбо
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    Ике Угбо

    По информации источника, ростовчане пытались приобрести 22-летнего англичанина в зимнее трансферное окно за 3 миллиона фунтов, но получили отказ от лондонцев.

    «Ростов» сохраняет интерес к футболисту, однако на игрока также претендуют «Фулхэм», «Генк», «Монако» и «Брюгге».

    Воспитанник «Челси» выступает за «Брюгге» на правах аренды с лета 2020 года, на его счету 16 голов и 1 результативная передача в 33 матчах за команду.

    Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2,25 миллиона фунтов. У «Брюгге» есть опция выкупа футболиста за 5 миллионов фунтов.

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