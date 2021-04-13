Женская сборная России вышла в финальную часть Евро-2022

в ответном стыковом матче в рамках квалификации чемпионата Европы-2022 на своем поле сыграла вничью с

Встреча в Москве завершилась без забитых мячей.

Евро-2022. Стыковые матчи Россия — Португалия 0:0 (0:0) Россия: Тодуа, Абдуллина, Кожникова (к), Беломытцева, Машкова, Козлова, Самойлова, Черномырдина (Шеина, 46 (Курочкина, 86)), Смирнова, Федорова, КоровкинаПортугалия: Перейра, Боржеш, Кошта, Ребелу (Капета, 78 (Амаду, 90)), Маршау, Нету (к), Д. Силва, Т. Пинту (Ф. Пинту, 61), Нортон (Ясинту, 61), Ж. Силва, Назарет (Энкарнасау, 61)Предупреждения: Нортон, 50. Абдуллина, 67. Гомеш, 90

Благодаря победе в гостевом матче со счетом 1:0, россиянки по сумме 2 матчей отобрались в финальную часть чемпионата Европы, который состоится с 6 по 31 июля 2022 года в Англии.

Этот матч стал вторым для Юрия Красножана в качестве главного тренера сборной России.