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    «Локомотив»: Те, кто оскорблял и провоцировал Гильерме, остались безнаказанными

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    Московский «Локомотив» выступил с заявлением по поводу ситуации с голкипером Маринато Гильерме, который подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Спартака» во время матча 25-го тура РПЛ.

    Маринато Гильерме
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    Маринато Гильерме

    КДК РФС наказал «Спартак» проведением одного домашнего матча без зрителей условно и оштрафовал на 500 тысяч рублей за расистские оскорбления болельщиков красно-белых в адрес Гильерме.

    Вратарь дисквалифицирован на два матча РПЛ и оштрафован на 50 тысяч за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака».

    «Мы все — совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб, игроки и сотрудники клуба, воспитанники академии — выражаем полную поддержку нашему голкиперу, лидеру команды Маринато Гильерме.

    В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера.

    Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве.

    Те, кто оскорблял и провоцировал Гильерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение.

    Маринато Гильерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счете на табло», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте железнодорожников.

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