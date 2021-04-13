«Локомотив»: Те, кто оскорблял и провоцировал Гильерме, остались безнаказанными

Московскийвыступил с заявлением по поводу ситуации с голкипером, который подвергся оскорблениям со стороны фанатовво время матча 25-го тура РПЛ.

КДК РФС наказал «Спартак» проведением одного домашнего матча без зрителей условно и оштрафовал на 500 тысяч рублей за расистские оскорбления болельщиков красно-белых в адрес Гильерме.

Вратарь дисквалифицирован на два матча РПЛ и оштрафован на 50 тысяч за оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака».

«Мы все — совет директоров, руководство клуба, тренерский штаб, игроки и сотрудники клуба, воспитанники академии — выражаем полную поддержку нашему голкиперу, лидеру команды Маринато Гильерме.

В течение всего матча в его адрес звучали оскорбительные выкрики и скандирования расистского характера.

Весь цивилизованный мир прилагает максимальные усилия для борьбы с расизмом и неприязнью на расовой и национальной почве.

Те, кто оскорблял и провоцировал Гильерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение.

Маринато Гильерме заслуживает самых лестных слов за то, что в такой ситуации он проявил высочайший профессионализм и практически всю игру сохранял хладнокровие, что нашло отражение в финальном счете на табло», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте железнодорожников.