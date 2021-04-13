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    Арбитр Федотов: Никакой победы «Спартак» за матч с «Локомотивом» не получит

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    Футбольный арбитр Игорь Федотов отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком» из-за визита начальника команды Станислава Сухины в судейскую комнату.

    Игорь Федотов
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    Игорь Федотов

    Ранее стало известно, что «Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой привлечь к ответственности «Локомотив» за действия начальника команды Станислава Сухины.

    Статьи, по которым «Спартак» предлагает привлечь Сухину к ответственности, предусматривают его пожизненное отстранение от футбола и техническое поражение клубу.

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    • «Чтобы "Спартаку" присудили победу над "Локомотивом", надо еще доказать, что Сухина заходил в судейскую, чтобы манипулировать судьями. Думаю, судей вызовут на КДК, инспектора и делегата тоже. Но обычно в судейскую заходят все, кому не лень. Просто тут пошла волна.

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    • Судьи спокойно скажут, что манипулирования со стороны Сухины не было. Все может закончиться гораздо проще: ЭСК признает, что ошибок судей не было, что решения Левникова были правильными. А следовательно, не было и манипулирования со стороны Сухины.

    Ему выпишут штраф, погрозят пальчиком. Никакой победы за матч с "Локомотивом" "Спартак" не получит, РФС на это не пойдёт», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

    Напомним, «Локомотив» выиграл у «Спартака» со счетом 2:0.

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