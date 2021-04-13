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    «Спартак» просит привлечь «Локомотив» к ответственности за действия Сухины

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    Московский «Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой привлечь к ответственности «Локомотив» за действия начальника команды Станислава Сухины, заявил глава департамента клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

    «Спартак» — «Локомотив»
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    «Спартак» — «Локомотив»

    Красно-белые уступили «Локо» со счетом 0:2 в матче 25-го тура чемпионата России. После игры «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить три эпизода матча. По мнению клуба, в этих моментах нужно было назначить пенальти в ворота «Локомотива».

    «Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь "Локомотив" к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ.

    Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча.

    Также "Спартак" просит КДК РФС рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника "Локомотива" к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС», — цитируют Фетисова «РИА Новости».

    Статьи, по которым «Спартак» предлагает привлечь Сухину к ответственности, предусматривают его пожизненное отстранение от футбола и техническое поражение клубу.

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