«Спартак» просит привлечь «Локомотив» к ответственности за действия Сухины

Московскийобратился в КДК РФС с просьбой привлечь к ответственностиза действия начальника команды, заявил глава департамента клуба по связям с общественностью

Красно-белые уступили «Локо» со счетом 0:2 в матче 25-го тура чемпионата России. После игры «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить три эпизода матча. По мнению клуба, в этих моментах нужно было назначить пенальти в ворота «Локомотива».

«Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь "Локомотив" к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ.

Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча.

Также "Спартак" просит КДК РФС рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника "Локомотива" к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС», — цитируют Фетисова «РИА Новости».

Статьи, по которым «Спартак» предлагает привлечь Сухину к ответственности, предусматривают его пожизненное отстранение от футбола и техническое поражение клубу.