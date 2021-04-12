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    Тедеско о ВАР: Вы видели хоть одно решение в пользу «Спартака»? Я тоже не могу вспомнить

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2) в 25-м туре чемпионата России.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Начало матча было хорошим. Мы контролировали игру, как и планировали, сразу захватили инициативу. Если бы Айртон в нескольких моментах сумел найти партнеров в чужой штрафной, могли открыть счет. Но это сделали хозяева, причем в первой же своей атаке. После пропущенного мяча мы продолжали действовать активно, но потом случилось удаление…

    Конечно, дальше было непросто. В перерыве мы поменяли схему, проявили характер и создали много моментов. Хочу отметить игру Гилерме. Нечасто в своей жизни я видел подобный футбол в исполнении вратаря. Могу сравнить его с Нойером из "Баварии". Его игра помогла "Локомотиву" одержать победу.

    Нам не удались "стандарты" у чужих ворот. После наших подач "Локомотив" убегал в контратаки. Основная причина — это Чорлука, который выиграл все верховые мячи. Нужно было лучше работать на подборах. Второй гол был забит как раз после контратаки, когда защитник выбил мяч головой.

    Судейство? Ха-ха... Очень сложно говорить о судействе.

    Что касается ВАР, то вы видели хоть одно решение в нашу пользу? Нет? Я тоже не могу вспомнить. ВАР может быть полезным инструментом, если им правильно пользоваться. В еврокубках российские команды могли это видеть.

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    • Но мы проиграли не из-за судьи и не из-за ВАРа. Виноваты сами, потому что могли забить семь или восемь голов. Нам нужно сконцентрироваться на том, что мы сами можем изменить.

    Нужно еще раз посмотреть момент с удалением Айртона. Я не могу сказать, что мы проиграли из-за Айртона. Мы все проиграли. Лукас неплохо сыграл в первом тайме, а ошибся он, конечно, не специально. Теперь ему и нескольким другим ребятам придется пропустить матч из-за дисквалификации. Посмотрим, кто их заменит», — приводит слова Тедеско пресс-служба «Спартака».

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