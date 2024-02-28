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    Вернется ли «Наполи» к победам?

    «Сассуоло» — «Наполи». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Италии на 28 февраля 2024 года

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    «Наполи» — фаворит матча
    «Сассуоло» — «Наполи». Это отложенный матч в рамках 21-го тура итальянской Серии А, начало — 20:00 (мск) «Сассуоло» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Февраля 2024 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 20:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Сассуоло»

    Турнирное положение: «Сассуоло» занимает 17-е место в таблице Серии А. В его активе 31 забитый мяч, в пассиве — 48 пропущенных.

    Команда по дополнительным показателям опережает зону вылета — 18-ю позицию. Очевидно, что грядущий поединок — хороший шанс, чтобы оторваться от «трясины».

    Сассуоло — Наполи: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре «нероверди» потерпели поражение. На своем поле их обыграли конкуренты из «Эмполи» (2:3).

    В шести последних матчах, которые пришлись на Серию А, коллектив ни разу не победил, пять раз проиграл и только раз в одном случае сыграл вничью.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Вити, Эрлич и Берарди — травмированы. Дисквалифицирован — Болоца.

    Состояние команды: в 13 последних поединках во всех турнирах «Сассуоло» одержал только одну победу при 10-ти поражениях и двух ничьих.

    Шанс клуба по большому счету заключается в том, чтобы воспользоваться проблемами действующего чемпиона, который снова может потерять очки.

    При этом данную задачу условжняет то, что Берарди — лучший бомбардир команды с девятью голами — не сыграет из-за травмы.

    «Наполи»

    Турнирное положение: По итогам 25 матчей Серии А «Наполи» занимает девятое место с 37 очками и разницей мячей 34-29.

    Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому всерьез рискует не выйти даже в Лигу конференций следующего сезона.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре «адзурри» снова потеряли очки. На чужом поле они разошлись миром с одним из аутсайдеров «Кальяри» (1:1).

    В трех последних матчах во всех турнирах коллектив сыграл вничью с одинаковым результатом 1:1.

    Не сыграют: Сириль Нгонге — травма. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Наполи» не знает побед при трех ничьих и одном поражении.

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    Словом, неаполитанцы совсем не оправдывают в текущем сезоне свой статус чемпиона Италии, что, впрочем, было ожидаемо, с учетом исторического триумфа минувшей кампании.

    Виктор Осимхен — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Сассуоло» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Наполи» не выиграл

    • в трех последних матчах «Наполи» зафиксирована ничья.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.95, победа «Сассуоло» — в 4.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Также в трех из четырех их последних поединков было забито больше 2,5 голов.

    В четырех из пяти последних матчей гостей также забивали обе команды.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: немногим более рискованный прогноз, что гости не проиграют и в матче будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Сассуоло» не выиграл, и при этом было забито минимум три мяча.

    Ставка: «Наполи» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    «Сассуоло» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Наполи» к победам?
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