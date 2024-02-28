«Сассуоло»
Турнирное положение: «Сассуоло» занимает 17-е место в таблице Серии А. В его активе 31 забитый мяч, в пассиве — 48 пропущенных.
Команда по дополнительным показателям опережает зону вылета — 18-ю позицию. Очевидно, что грядущий поединок — хороший шанс, чтобы оторваться от «трясины».
Сассуоло — Наполи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре «нероверди» потерпели поражение. На своем поле их обыграли конкуренты из «Эмполи» (2:3).
В шести последних матчах, которые пришлись на Серию А, коллектив ни разу не победил, пять раз проиграл и только раз в одном случае сыграл вничью.
Не сыграют: Вити, Эрлич и Берарди — травмированы. Дисквалифицирован — Болоца.
Состояние команды: в 13 последних поединках во всех турнирах «Сассуоло» одержал только одну победу при 10-ти поражениях и двух ничьих.
Шанс клуба по большому счету заключается в том, чтобы воспользоваться проблемами действующего чемпиона, который снова может потерять очки.
При этом данную задачу условжняет то, что Берарди — лучший бомбардир команды с девятью голами — не сыграет из-за травмы.
«Наполи»
Турнирное положение: По итогам 25 матчей Серии А «Наполи» занимает девятое место с 37 очками и разницей мячей 34-29.
Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, поэтому всерьез рискует не выйти даже в Лигу конференций следующего сезона.
Последние матчи: в предыдущем туре «адзурри» снова потеряли очки. На чужом поле они разошлись миром с одним из аутсайдеров «Кальяри» (1:1).
В трех последних матчах во всех турнирах коллектив сыграл вничью с одинаковым результатом 1:1.
Не сыграют: Сириль Нгонге — травма. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Наполи» не знает побед при трех ничьих и одном поражении.
Словом, неаполитанцы совсем не оправдывают в текущем сезоне свой статус чемпиона Италии, что, впрочем, было ожидаемо, с учетом исторического триумфа минувшей кампании.
Виктор Осимхен — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Сассуоло» было забито больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Наполи» не выиграл
- в трех последних матчах «Наполи» зафиксирована ничья.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.95, победа «Сассуоло» — в 4.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.70 и 2.15.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Также в трех из четырех их последних поединков было забито больше 2,5 голов.
В четырех из пяти последних матчей гостей также забивали обе команды.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: немногим более рискованный прогноз, что гости не проиграют и в матче будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Сассуоло» не выиграл, и при этом было забито минимум три мяча.
Ставка: «Наполи» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.25