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    Воспользуется ли «Блэкберн» проблемами «Ньюкасла»?

    «Блэкберн» — «Ньюкасл». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 27 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Ньюкасл»
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    «Ньюкасл» — фаворит матча
    Матч «Блэкберн» — «Ньюкасл» пройдет 27 февраля в рамках матча 1/8 финала Кубка Англии, начало — 22:45 (мск). «Блэкберн» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Блэкберн»

    Путь в 1/8 финала: «Блэкберн» вышел в 1/8 финала благодаря победам над «Кэмбридж Юнайтед» (5:2) дома и «Рексхэмом» (4:1) на выезде.

    Что интересно, в обоих матчах «Бродяги» уступали по ходу игры (0:1, 1:2 в первом случае и 0:1 — во втором), но не только отыгрывались, а и побеждали с разгромным счетом.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре второго по рангу дивизиона Англии, Чемпионшип, на своем поле сыграл вничью с «Норвичем» (1:1).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка, которые пришлись на Чемпионшип, при трех ничьих в последних из них и одном поражении.

    Не сыграют: Джо Ранкин-Костелло, Джон Флек, Хейден Картер и Райан Хеджес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: В шести предыдущих матчах команда одержала одну победу при трех ничьих и двух поражениях.

    Из-за такой формы «Блэкберн» занимает 16-ю позицию английского Чемпионшипа с отрывом лишь четыре очка от зоны вылета в низший дивизион.

    Семми Шмодикс — лучший бомбардир команды и всего Чемпионшипа с 18 голами. Еще пять мячей он забил в двух матчах Кубка Англии.

    «Ньюкасл»

    Путь в 1/8 финала: «Ньюкасл» вышел в 1/8 финала благодаря победам над «Сандерлендом» (3:0) на выезде и «Фулхэмом» (2:0) в гостях.

    В каждом из этих поединков «Совы» уверенно оформили успешный результат, забив в них пять мячей и ни разу не пропустив.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре английской Премьер-лиги — гости потерпели разгромное поражение от «Арсенала» (1:4).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная мини-серия поражений из двух поединков, которые пришлись на национальный чемпионат, при одной ничьей и одном поражении.

    Не сыграют: Сандро Тонали, Каллум Уилсон, Жоэлинтон, Ник Поуп, Эллиот Андерсон и Мэтт Таргетт — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах «Лестер» одержал лишь одну победу при двух ничьих и одном поражении.

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    Коллектив занимает девятую строчку в Премьер-лиге с отставанием в 10 очков от зоны еврокубков — пятой позиции, на которой находится «Тоттенхэм».

    Александер Исак — главная атакующая сила клуба с 10 голами в АПЛ. В Кубке Англии текущего сезона он забил два мяча, еще одним голом ему удалось отличиться в Кубке Лиги.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Блэкберна» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Блэкберна» была зафиксирована ничья

    • в пяти последних матчах «Ньюкасла» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Блэкберн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.90, победа «Блэкберна» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.90.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов. Поединки «Сорок» отличаются высокой результативностью.

    И хотя в трех из четырех последних матчей «Блэкберна» было забито меньше 3,5 голов, результативные игры его соперника позволяют рассчитывать на большее количество забитых мячей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют в основное время при тотал больше 3,5 голов, ведь в трех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Ньюкасл» не проиграет и тотал больше 3,5 голов за 2.25.

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    «Блэкберн» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.02.2024. Прогнозы на футбол. Воспользуется ли «Блэкберн» проблемами «Ньюкасла»?
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