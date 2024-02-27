Матч «Блэкберн» — «Ньюкасл» пройдет 27 февраля в рамках матча 1/8 финала Кубка Англии, начало — 22:45 (мск). «Блэкберн» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

Путь в 1/8 финала: «Блэкберн» вышел в 1/8 финала благодаря победам над «Кэмбридж Юнайтед» (5:2) дома и «Рексхэмом» (4:1) на выезде.

Что интересно, в обоих матчах «Бродяги» уступали по ходу игры (0:1, 1:2 в первом случае и 0:1 — во втором), но не только отыгрывались, а и побеждали с разгромным счетом.

Последние матчи: клуб в прошлом туре второго по рангу дивизиона Англии, Чемпионшип, на своем поле сыграл вничью с «Норвичем» (1:1).

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка, которые пришлись на Чемпионшип, при трех ничьих в последних из них и одном поражении.

Не сыграют: Джо Ранкин-Костелло, Джон Флек, Хейден Картер и Райан Хеджес — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В шести предыдущих матчах команда одержала одну победу при трех ничьих и двух поражениях.

Из-за такой формы «Блэкберн» занимает 16-ю позицию английского Чемпионшипа с отрывом лишь четыре очка от зоны вылета в низший дивизион.

Семми Шмодикс — лучший бомбардир команды и всего Чемпионшипа с 18 голами. Еще пять мячей он забил в двух матчах Кубка Англии.

«Ньюкасл»

Путь в 1/8 финала: «Ньюкасл» вышел в 1/8 финала благодаря победам над «Сандерлендом» (3:0) на выезде и «Фулхэмом» (2:0) в гостях.

В каждом из этих поединков «Совы» уверенно оформили успешный результат, забив в них пять мячей и ни разу не пропустив.

Последние матчи: в предыдущем туре английской Премьер-лиги — гости потерпели разгромное поражение от «Арсенала» (1:4).

На сегодня у коллектива безвыигрышная мини-серия поражений из двух поединков, которые пришлись на национальный чемпионат, при одной ничьей и одном поражении.

Не сыграют: Сандро Тонали, Каллум Уилсон, Жоэлинтон, Ник Поуп, Эллиот Андерсон и Мэтт Таргетт — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах «Лестер» одержал лишь одну победу при двух ничьих и одном поражении.

Коллектив занимает девятую строчку в Премьер-лиге с отставанием в 10 очков от зоны еврокубков — пятой позиции, на которой находится «Тоттенхэм».

Александер Исак — главная атакующая сила клуба с 10 голами в АПЛ. В Кубке Англии текущего сезона он забил два мяча, еще одним голом ему удалось отличиться в Кубке Лиги.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Блэкберна» было забито меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Блэкберна» была зафиксирована ничья

в пяти последних матчах «Ньюкасла» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Блэкберн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.90, победа «Блэкберна» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.90.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов. Поединки «Сорок» отличаются высокой результативностью.

И хотя в трех из четырех последних матчей «Блэкберна» было забито меньше 3,5 голов, результативные игры его соперника позволяют рассчитывать на большее количество забитых мячей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют в основное время при тотал больше 3,5 голов, ведь в трех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Ньюкасл» не проиграет и тотал больше 3,5 голов за 2.25.