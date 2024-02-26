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    Хет-трик Дибалы принес «Роме» победу над «Торино»

    «Рома» — «Торино»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В матче 26-го тура итальянской Серии А «Рома» дома обыграла «Торино» со счетом 3:2.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    На хет-трик Пауло Дибалы гости ответить точным ударом Дувана Сапаты, а также автогол в пассиве Дина Хейсена.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Торино 3:2
    Голы: 1:0 Пауло Дибала (пенальти) (42'), 1:1 Дуван Сапата (44'), 2:1 Пауло Дибала (57'), 3:1 Пауло Дибала (69'), 3:2 Dean Donny Huijsen (автогол) (88') Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг (Dean Donny Huijsen, 78'), Эван Н'Дика, Расмус Кристенсен, Анхелиньо (Леонардо Спинаццола, 64'), Лоренцо Пеллегрини (Ренату Саншеш, 86'), Леандро Паредес (Эдоардо Бове, 65'), Бриан Кристанте, Пауло Дибала, Сердар Азмун (Ромелу Лукаку, 65') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Рауль Белланова, Адам Масина (Иван Илич, 81'), Маттео Ловато (Саба Сазонов, 14'), Коффи Джиджи, Самуэле Риччи, Валентин Лацаро (Рикардо Родригес, 62'), Гвидас Гинейтис (Кароль Линетти, 80'), Никола Влашич, Дуван Сапата, Антонио Санабрия (Давид Окереке, 81') Предупреждения: Валентин Лацаро (25'), Самуэле Риччи (33'), Эван Н'Дика (45 + 1'), Бриан Кристанте (85')

    Календарь и таблица Серии А

    «Рома» набрала 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, «Торино» (36) располагается на десятой строчке.

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