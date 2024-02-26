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    «Динамо» Москва — обладатель Кубка Континента, «Металлург» Мг — лидер Востока, ЦСКА обошел «Торпедо»

    КХЛ: обзор 24-й игровой недели

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    «Динамо» Москва
    Заключительная игровая неделя регулярного сезона КХЛ видоизменила верхнюю часть таблицы двух конференций. В частности, стала известна сильнейшая команда чемпионата и промежуточный лидер Востока. Говорим об этом в нашей еженедельной подборке.

    «Динамо» Москва — сильнейший клуб сезона

    Воскресное поражение СКА от «Куньлуня» превращает последний матч «Динамо» Москва в чистой воды формальность, так как даже в случае поражения от ЦСКА команда не потеряет первое место или честно заработанную репутацию лучшего клуба регулярного сезона 2023/24. Но даже с Кубком Континента в руках динамовцы вряд ли пустят на самотек противостояние принципиального характера с учетом перспективы выбить «4 из 4» по победам над ЦСКА в нынешнем сезоне и попутно закончить регулярку с девятью подряд победами.

    Турнирная таблица после 24-й игровой недели

    На текущий момент обладатель Кубка Континента имеет в своем активе 96 очков, что на один балл больше, чем у второго СКА, который уже завершил сезон. За этот период «Динамо» Москва стало третьим по результативности клубом Западной конференции — 211 заброшенных шайб и одержало 31 победу в основное время + 10 — в овертайме, а еще 4 — в серии послематчевых бросков.

    К финальному рывку в рамках регулярного сезона команда Алексея Кудашова, как было упомянуто выше, подходит с победной партией из восьми матчей. На прошлой неделе динамовцы выиграли трижды в ходе домашнего отрезка. Соперниками столичного клуба оказались «Салават Юлаев» (2:1 ОТ), «Северсталь» (3:2) и «Адмирал» (4:3 ОТ).

    «Металлург» Мг обошел «Авангард» перед матчем за лидерство

    На понедельник, 26 февраля, игровая программа КХЛ подготовила 9 заключительных матчей, однако все (или большая часть) внимание будет приковано к Магнитогорску, где «Металлург» Мг и «Авангард» сойдутся лицом к лицу в игре за первое место.

    По итогам 24-й игровой недели команда Андрея Разина вернула потерянное лидерство, обойдя омичей на один балл, а мотивацией на предстоящую встречу, скорее всего, послужит желание или его отсутствие кого-либо из претендентов на первую строку ехать на Дальний Восток, где играть по умолчанию тяжело, а с учетом формы и заряженности «Амура» эта задача усложняется в два раза.

    «Металлург» Мг в матче с «Витязем»

    Упоминая матчи минувшей семидневки, стоит сказать, что «Магнитка» обыграла всех, с кем встречалась на домашнем льду. Поочередно магнитогорцы разобрались с «Ак Барсом» (2:1), «Амуром» (3:0) и «Витязем» (2:1), соперничать с которым оказалось труднее всего, так как по ходу трех периодов пришлось отыгрываться.

    У «Авангарда» на фоне «Металлурга» Мг дела идут хуже. Кроме победы над «Автомобилистом» в начале прошлой недели (4:2), у омского клуба не было никаких успехов. Позже команда Михаила Кравеца дома уступила «Ладе» (2:3 ОТ), которая до этого не выигрывала с конца января, и не смогла справиться с «Трактором» на его территории (2:3 Б).

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    • В десяти февральских матчах «Авангард» потерпел 6 поражений, четырежды пропустив от четырех шайб и более. Его нынешние результаты свидетельствуют о потере игрового тонуса вперемешку с отсутствием желания упорной борьбы на финише сезона, что делает «Магнитку» фаворитом гонки лидеров, а в контексте омичей — настораживает с учетом приближающегося кубкового раунда.

    ЦСКА сместил «Торпедо»

    Локальный успех стал неразрывным элементом игровой недели ЦСКА, который обошел нижегородское «Торпедо» в таблице Западной конференции. На текущий момент в активе прямых конкурентов по 67 матчей, в которых москвичи набрали 75 очков и на один балл обошли команду Игоря Ларионова.

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    В рамках 24-й недели ЦСКА провел три встречи, но традиционно не сумел обойтись без глупой потери очков, ставшей кратким описанием его игры 19 февраля: на домашнем катке «армейцы» уступили «Витязю» (1:2), которому от нынешнего сезона ничего не нужно. За матчем с аутсайдером Запада последовала насыщенная в плане событий на льду встреча с «Сибирью». В противостоянии с очередным соперником, для которого сезон был закончен досрочно, команда Сергея Федорова вырвала победу в овертайме, а разницу в матче сделали Владислав Каменев (дубль) и Константин Окулов (1+3).

    ЦСКА после матча с «Торпедо»

    Важнее предыдущих игр оказалось соперничество соседей, прошедшее 24 февраля в «Нагорном». В скромной по результативности встрече с «Торпедо» ЦСКА добился победы благодаря шайбам Максима Сорокина и Егора Брютова (2:1). Матч в Нижнем позволил «армейцам» слегка подсластить горький опыт нынешнего сезона, и в то же время нанес новый удар по психологическому состоянию «Торпедо», которое в шести последних встречах набрало всего один балл. Более того, поражением команды Ларионова закончились 11 матчей из 13 предыдущих.

    «Автомобилист» выиграл конкуренцию у «Трактора»

    В центральной части таблицы Востока актуальной оставалась интрига в борьбе за место в первой пятерке. В частности, за право пополнить ряды топ-5 неуступчиво бились «Трактор» и «Автомобилист». И последний в этом направлении оказался успешнее. В 68 матчах екатеринбуржцы набрали 82 очка и на 4 балла опередили челябинцев, которым осталось откатать одну встречу.

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    • На прошлой неделе команда Николая Заварухина провела три матча, а единственным неудачным получился первый — на площадке «Авангарда» гости устроились на 2:4. В остатке сезона «Автомобилист» разгромил «Барыс» (4:1) и всухую обыграл «Локомотив» в Ярославле (2:0), обеспечив себе выход в следующий раунд с пятой — наиболее заслуженной для него — позиции.

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