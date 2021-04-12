Эджуке: Тренер дает нам план на игру и все делают свою работу

Полузащитник ЦСКАпрокомментировал итог матча 25-го тура чемпионата России против(2:0), в котором он забил один из мячей.

«Был ли рикошет? Я не знаю. Я просто ударил, и мяч оказался в сетке. Это не имеет значения. Самое важное, что мы забили гол. Мы его очень хотели, он был нам очень нужен.

Тренер дает нам план на игру, дает подробные инструкции. Мы пытались следовать его инструкциям. Все делают свою работу максимально прилежно. Пытаемся воплотить идеи тренера в жизнь», — сказал Эджуке в эфире канала «Матч премьер».

ЦСКА набрал 46 очков и занимает четвертое место. У «Ротора» 18 очков и 14-я позиция.