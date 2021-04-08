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    Флик: ПСЖ забил три мяча, почти не имея моментов

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался после поражения от ПСЖ (2:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Соперник забил три мяча, почти не имея моментов, а у нас было много шансов. Мы могли добиться хорошего результата сегодня, но реализация была не на лучшем уровне. Однако я удовлетворен сегодняшним выступлением и качеством нашей игры.

    Эта команда борется все 90 минут. Это качество, которое отличает нас от других. Игроков, способных выйти на поле, все меньше и меньше, но мы извлекаем из ситуации максимум. Конечно, кто-то расстроен, но мы направим эту энергию на ответный матч с ПСЖ.

    У нас было много моментов, мы играли во впечатляющий футбол. Я не люблю проигрывать. Раз уж это приходится делать, то давайте проигрывать, играя в такой футбол. Если оценить наш матч с ПСЖ, то можно с позитивом ждать ответной игры в Париже», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

    Ответный матч пройдет на «Парк де Пренс» 13 апреля.

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