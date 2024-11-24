Стало известно, кто возглавит «Реал» в случае увольнения Анчелотти до конца сезона

В мадридскомуже определились со специалистом, который займет пост главного тренера в случае увольнениядо конца сезона.

Если руководство «Королевского клуба» все же решит прекратить сотрудничество с Анчелотти по ходу сезона, оставшуюся часть кампании команда проведет под руководством Сантьяго Солари, сообщает Relevo.

В настоящее время Солари занимает в «Реале» должность спортивного директора.

Источник также утверждает, что «Реал» рассматривал вариант, при котором Анчелотти был бы уволен в начале ноября в случае неудачного результата в матче с «Осасуной» (4:0). Перед этим «Мадрид» проиграл «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).

Напомним, ранее сообщалось, что летом 2025 года «Реал» возглавит нынешний тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги после 12 сыгранных матчей. Отставание от «Барселоны» составляет семь очков, но при этом у команды Анчелотти есть два матча в запасе.