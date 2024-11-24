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    Стало известно, кто возглавит «Реал» в случае увольнения Анчелотти до конца сезона

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    В мадридском «Реале» уже определились со специалистом, который займет пост главного тренера в случае увольнения Карло Анчелотти до конца сезона.

    Сантьяго Солари
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    Сантьяго Солари

    Если руководство «Королевского клуба» все же решит прекратить сотрудничество с Анчелотти по ходу сезона, оставшуюся часть кампании команда проведет под руководством Сантьяго Солари, сообщает Relevo.

    В настоящее время Солари занимает в «Реале» должность спортивного директора.

    Источник также утверждает, что «Реал» рассматривал вариант, при котором Анчелотти был бы уволен в начале ноября в случае неудачного результата в матче с «Осасуной» (4:0). Перед этим «Мадрид» проиграл «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).

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    «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги после 12 сыгранных матчей. Отставание от «Барселоны» составляет семь очков, но при этом у команды Анчелотти есть два матча в запасе.

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