Дзюба: Не думал, что мое интервью вызовет такой резонанс

Нападающий «Акрона»заявил, что намерен несколько раз в год давать большие интервью и откровенно отвечать на любые вопросы.

Ранее Дзюба дал большое интервью, в котором раскритиковал футбольных комментаторов, главного тренера сборной России Валерия Карпина, руководство «Локомотива» и не только.

« Действительно, очень большой резонанс вызвало интервью. Я осознавал, что отклик будет большой, все‑таки не первый раз уже, но не думал, что настолько.

Значит, людям интересно, и всё было не зря. Как я и сказал, буду раз в год говорить на все темы, откровенно отвечать на любые вопросы, которые касаются чего‑либо.

Потому что я устал от того, что люди, в том числе в футболе, между собой говорят одно, а на публике стараются оставаться белыми и хорошими.

Моя позиция, что критика и попытка достучаться до правды — это и есть прогресс», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».