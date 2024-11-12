Дзюба высказался о нежелании Карпина вызывать его в сборную

Нападающий «Акрона»высказался о том, чтоне вызывает его в сборную России.

Дзюба ранее заявил, что надеется забить еще хотя бы один гол за сборную России и стать ее лучшим бомбардиром. Сейчас он делит первое место с Александром Кержаковым — оба забили за национальную команду по 30 мячей.

«Валерий Георгиевич [Карпин], пора взрослеть (смеется). Не знаю, были же попытки, но что-то там не получилось.

На самом деле это уже ни для кого не секрет: если бы мы играли стыковые с Польшей (в отборе на ЧМ-2022 — прим.), думаю, он меня вызвал бы, будь я жив-здоров. У нас уже была такая договоренность, несмотря на всё.

По большому счету, уже давно всё забыто, если честно. Не знаю, как у Валерия Георгиевича, но у меня вообще никаких обид. Какие-то амбиции во время игры — конечно же, доказать лишний раз.

Я правда стараюсь взрослеть, какие-то вещи отпускаю. Может быть, по-другому он не мог поступить в той или иной ситуации. Может, я был неприятен и задел чем-то, или еще что. Ну, не вызывает — и ладно. Ни на кого уже давно зла не держу — ни на Карпина, ни на Семака, ни на Галактионова», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба ни разу не играл за сборную России с тех пор, как пост главного тренера занял Карпин.

Напомним, 15 ноября сборная сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го встретится в Волгограде с командой Сирии.