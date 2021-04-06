Чемпионат Армении лишился одной команды

Футбольный клуб чемпионата Арменииснимется с Премьер-лиги, сообщает пресс-служба клуба.

«Футбольный клуб "Лори" принял неспортивное решение, не начав матч с "Араратом", за что прошу прощения у болельщиков "Лори", перед футбольными болельщиками, собравшимися перед телеэкранами на стадионе. Но это был неизбежный шаг, так как ФФА пренебрежительно отнеслась к клубу "Лори".

Одна из двух наших заявок Апелляционный комитет ФФА рассматривается уже 8 месяцев, но ФФА до сих пор не опубликовала решение комитета. В такой нездоровой атмосфере я не собираюсь продолжать борьбу по сценарию, нарисованному ФФА, где для них клубы делятся на свои и иностранные.

Принять это бесчеловечное решение сложно. "Лори" — это жизнь, край живет футболом, команда борется за высшие призовые места. В данном случае другого шага для борьбы с несправедливостью ФФА не остается, поэтому я принял решение прекратить участие команды "Лори" в чемпионате Армении», — сказал владелец «Лори» Товмас Григорян.

«Лори» основан в 1936 году, но в 2006-м клуб был расформирован. Возрождение футбольной команды состоялось в 2017 году, а уже в 2018-м «Лори» вернулся в высший дивизион Армении.

На момент снятия коллектив находился на четвертом месте в таблице чемпионата Армении.