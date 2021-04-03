Николичу понравилось все, кроме волгоградского поля

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал победу над «Ротором» (2:0) в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

«Хочу поздравить команду с победой, поблагодарить болельщиков за поддержку. Волгоград — это футбольный город. Я первый раз здесь. Мне понравилось все, кроме поля, которое находится в плохом состоянии. Еще одна победа, шестая подряд. Забрали три очка. Сейчас возвращаемся в Сочи и будем готовиться к кубковой игре.

Состояние Баринова? Чувствует себя отлично. Я очень доволен тем, как он сегодня сыграл. Такой качественный игрок, с характером, нам очень нужен. Три полузащитника сыграли практически весь второй тайм? Да, это был риск. Очень много карточек было в матче, но я не мог на все карточки ответить заменами.

Что касается ухода Ведрана Чорлуки, то на нас сейчас это не влияет. Он опытный игрок и хороший человек. Это было видно сегодня, у меня нет ни секунды сомнений в его мотивации. Ведран — настоящий профессионал», — приводит слова Николича «Чемпионат».