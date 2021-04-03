«Бавария» проявляет интерес к хавбеку «Рубина»

Полузащитник казанскогоможет сменить команду в летнее трансферное окно.

В услугах 20-летнего грузина заинтересована мюнхенская «Бавария», сообщает Express.de.

По информации источника, агент Кварацхелии Мамука Джугели выразил уверенность, что его подопечный окажется в мадридском «Реале» или мюнхенской «Баварии». Transfermarkt оценивает стоимость игрока в десять миллионов евро.

Напомним, Кварацхелия забил по голу в двух последних матчах сборной Грузии — в ворота Греции и Испании. В текущем сезоне РПЛ футболист провел 20 матчей за «Рубин», забил три гола и отдал восемь результативных передач.