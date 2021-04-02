ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ОвечкинНХЛ. «Айлендерс» забросили 8 шайб «Вашингтону», у Капризова гол и передача в игре с «Вегасом»
  • 09:59
    • «Бруклин» обыграл «Шарлотт», «Клипперс» уступили «Денверу»
  • 08:11
    • Рублев обыграл Корду и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами
    Все новости спорта

    Юсупов: Кокорин зафеерит в Италии, если преодолеет трудности

    Футбол Фиорентина Серия A Футбол Италии Футбол России Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился мнением о перспективах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина заиграть в чемпионате Италии.

    Артур Юсупов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур Юсупов

    «Поздравили Кокорина, когда он уехал в "Фиорентину". Мы даже с Ваней Новосельцевым хотели в отпуск к нему приехать. Если границы откроют, обязательно рванем.

    Он очень талантлив. Это вызов, и, раз он туда поехал, значит, у него есть мотивация.

    Иногда надо преодолеть трудности, посланные богом. У него сейчас такой барьер. Если справится — зафеерит в Италии. Опустит руки — вернется в Россию», — приводит слова Юсупова Sport24.

    Напомним, Кокорин продолжает восстанавливаться после очередной травмы.

    30-летний форвард выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. В текущем сезоне он провел три матча, проведя в сумме 77 минут на поле, и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как ЦСКА начнет серию у себя дома?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Сможет ли «Уэска» набрать очки на поле «Леванте»?
  • «Леванте» — «Уэска». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Коллективы порадуют парочкой забитых мячей?
  • «Бирмингем» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.83
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бирмингем — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Рубин — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ланс — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры