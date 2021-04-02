Юсупов: Кокорин зафеерит в Италии, если преодолеет трудности

Полузащитник «Сочи»поделился мнением о перспективах нападающего «Фиорентины»заиграть в чемпионате Италии.

«Поздравили Кокорина, когда он уехал в "Фиорентину". Мы даже с Ваней Новосельцевым хотели в отпуск к нему приехать. Если границы откроют, обязательно рванем.

Он очень талантлив. Это вызов, и, раз он туда поехал, значит, у него есть мотивация.

Иногда надо преодолеть трудности, посланные богом. У него сейчас такой барьер. Если справится — зафеерит в Италии. Опустит руки — вернется в Россию», — приводит слова Юсупова Sport24.

Напомним, Кокорин продолжает восстанавливаться после очередной травмы.

30-летний форвард выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. В текущем сезоне он провел три матча, проведя в сумме 77 минут на поле, и не отметился результативными действиями.