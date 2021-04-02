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    Мойес о Лиге чемпионов: Я мечтаю об этом, хочу этого

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    Главный тренер «Вест Хэм» Дэвид Мойес поразмышлял о шансах команды попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона в АПЛ.

    Дэвид Мойес
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    Дэвид Мойес

    «Я был бы рад сказать: "Болельщики Вест Хэма", вакцинируйтесь, готовьте паспорта, так как в следующем сезоне мы отправимся в путешествие». Но я не настолько глуп для таких заявлений. Я мечтаю об этом, хочу этого. Но что я могу сказать… Я 11 лет был в «Эвертоне», и лишь раз за это время мы закончили чемпионат в топ-4. В «Вест Хэме» я работаю 18 месяцев, и мы боремся за четвёрку.

    Почему бы «Вест Хэму» не говорить о еврокубках? У него невероятные традиции, но я уже много раз говорил, что в клубе во многих вещах нужно добиться прогресса«, — приводит слова Мойеса CNN.

    Сейчас "Вест Хэм" пятый (49 очков) и отстает от четвертой позиции всего на два пункта.

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