Мойес о Лиге чемпионов: Я мечтаю об этом, хочу этого

Главный тренер «Вест Хэм»поразмышлял о шансах команды попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона в АПЛ.

«Я был бы рад сказать: "Болельщики Вест Хэма", вакцинируйтесь, готовьте паспорта, так как в следующем сезоне мы отправимся в путешествие». Но я не настолько глуп для таких заявлений. Я мечтаю об этом, хочу этого. Но что я могу сказать… Я 11 лет был в «Эвертоне», и лишь раз за это время мы закончили чемпионат в топ-4. В «Вест Хэме» я работаю 18 месяцев, и мы боремся за четвёрку.

Почему бы «Вест Хэму» не говорить о еврокубках? У него невероятные традиции, но я уже много раз говорил, что в клубе во многих вещах нужно добиться прогресса«, — приводит слова Мойеса CNN.

Сейчас "Вест Хэм" пятый (49 очков) и отстает от четвертой позиции всего на два пункта.