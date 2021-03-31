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    Игнатьев: Сборная России займет второе место в группе

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    Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что по уровню игры российская команда должна быть второй в группе.

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    «Если учитывать, что в группе у всех есть шансы, кроме Мальты, то в целом надо признать, что в марте на старте отборочного цикла мы выступили успешно. Если бы вничью сыграли со словаками, то можно было бы вообще сказать, что стартовали здорово.

    Но по уровню игры я вижу, что первыми в этой группе будут хорваты, а мы, скорее всего, вторыми. А дальше уже как карта ляжет. Считаю, что вся борьба в этой группе впереди, очень многое решат наши очные встречи с хорватами. Мы за первое место еще будем бороться с ними», — цитирует Игнатьева «Р-Спорт».

    После трех туров команда Станислава Черчесова занимает второе место в группе, уступая первую строчку сборной Хорватии по дополнительным показателям.

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