Игнатьев: Сборная России займет второе место в группе

Экс-главный тренер сборной Россиисчитает, что по уровню игры российская команда должна быть второй в группе.

«Если учитывать, что в группе у всех есть шансы, кроме Мальты, то в целом надо признать, что в марте на старте отборочного цикла мы выступили успешно. Если бы вничью сыграли со словаками, то можно было бы вообще сказать, что стартовали здорово.

Но по уровню игры я вижу, что первыми в этой группе будут хорваты, а мы, скорее всего, вторыми. А дальше уже как карта ляжет. Считаю, что вся борьба в этой группе впереди, очень многое решат наши очные встречи с хорватами. Мы за первое место еще будем бороться с ними», — цитирует Игнатьева «Р-Спорт».

После трех туров команда Станислава Черчесова занимает второе место в группе, уступая первую строчку сборной Хорватии по дополнительным показателям.