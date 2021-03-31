Германия — Северная Македония. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

Составы команд:
«Германия»: Марк-Андре тер Штеген, Маттиас Гинтер, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Робин Гозенс, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Лерой Зане, Серж Гнабри.
«Северная Македония»: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Дарко Велковски, Ариян Адеми, Эгзиян Алиоски, Бобан Николов, Энис Барди, Элиф Элмас, Александар Трайковски, Горан Пандев.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия» — «Северная Македония». Коэффициент ставки — 1.86.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Германия» со счетом 2:0.
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