Германия — Северная Македония. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

В 21:45 в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Германия»: Марк-Андре тер Штеген, Маттиас Гинтер, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Робин Гозенс, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц, Лерой Зане, Серж Гнабри.

«Северная Македония»: Столе Димитриевски, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Дарко Велковски, Ариян Адеми, Эгзиян Алиоски, Бобан Николов, Энис Барди, Элиф Элмас, Александар Трайковски, Горан Пандев.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Германия» — «Северная Македония». Коэффициент ставки — 1.86.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Германия» со счетом 2:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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