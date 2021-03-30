Уэльс — Чехия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (30.03.2021)

В 21:45 в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Уэльс»: Дэнни Уорд, Джейми Лоуренс, Джо Родон, Крис Мепэм, Неко Уильямс, Гарри Уилсон, Коннор Робертс, Этан Ампаду, Joe Morrell, Гарет Бэйл, Даниэль Джеймс.

«Чехия»: Томаш Вацлик, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфаль, Ондржей Кудела, Ян Борил, Владимир Дарида, Лукаш Провод, Якуб Янкто, Томаш Соучек, Томаш Голеш, Патрик Шик.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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