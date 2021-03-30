Уэльс
Валлийцы стартовали откровенно неудачно. Все-таки поражение от Бельгии (3:1) в планы явно не входило.
После того Уэльс сыграл еще и товарищеский поединок. Команда сумела минимально обыграть Мексику.
Нет малейших сомнений, что валлийцы ставят перед собой задачу оказаться среди триумфаторов своей группы. Правда, для этого нужно будет побороться с чехами и теми же бельгийцами.
С чехами у Уэльса отношения не складываются. Из трех очных поединков валлийцы не выиграли ни разу: две ничьи и поражение.
Чехия
Чехия в квалификации стартовала просто потрясающе. Все-таки новое поколение игроков сборной вполне способно замахнуться на нечто серьезное.
Как минимум, в своей группе чехи намерены побороться за первую строчку. По итогам первых двух туров в активе у команды 4 очка.
Чехия в стартовом туре на выезде разнесла в клочья Эстонию (2:6). После того команда дома расписала мировую с Бельгией (1:1).
Не приходится сомневаться, что чехи, вкусившие радость забитых мячей, эту встречу начнут активно. В составе команды есть, кому забивать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Чехию за 2.51, на ничью за 3.22, а на Уэльс — за 3.02
Сборная Уэльса после стартовой неудачи наверняка будет пытаться забить с первых минут.
Чехи в двух стартовых матчах забили 7 голов, и явно постараются еще улучшить свои атакующие показатели.
Чехи отлично атакуют, да и в составе валлийцев есть ряд мощных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.76