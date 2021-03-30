ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анна ЩербаковаШведский лед оказался удачным. Без медалей остались только мужчины «Интер» мчится к скудеттоСерия А: остановит ли кто-то «Интер», и кто удивит? «Сент-Луис» — «Анахайм»НХЛ. «Сент-Луис» уступил «Анахайму», «Флорида» одолела «Даллас»
  • 07:00
    • Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Майами
  • 00:24
    • Португалия обыграла Англию на молодежном Евро
  • 00:14
    • Итальянцы победили Болгарию, Швейцария одолела Литву
  • 23:58
    • Молодежная сборная России проиграла Франции на чемпионате Европы
  • 23:51
    • Финляндия ушла от поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Украиной
  • 23:37
    • Гол Гнарби принес Германии победу над Румынией в отборе ЧМ-2022
  • 21:06
    • Англия на выезде одолела Албанию в отборочном матче ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Ударное начало от чехов с валлийцами?

    Уэльс — Чехия. Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 30 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Уэльса Прогнозы на сборную Чехии
    Прогноз и ставки на Уэльс — Чехия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукас Провод
    Уэльс сыграет на своем поле с Чехией в рамках 3-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 30 марта, начало — в 21:45 мск. Уэльс — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 30 Марта 2021 года
    Уэльс
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E
    •  Уэльс 21:45 Чехия Чехия
  • Прага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    Уэльс

    Валлийцы стартовали откровенно неудачно. Все-таки поражение от Бельгии (3:1) в планы явно не входило.

    После того Уэльс сыграл еще и товарищеский поединок. Команда сумела минимально обыграть Мексику.

    Нет малейших сомнений, что валлийцы ставят перед собой задачу оказаться среди триумфаторов своей группы. Правда, для этого нужно будет побороться с чехами и теми же бельгийцами.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С чехами у Уэльса отношения не складываются. Из трех очных поединков валлийцы не выиграли ни разу: две ничьи и поражение.

    Чехия

    Чехия в квалификации стартовала просто потрясающе. Все-таки новое поколение игроков сборной вполне способно замахнуться на нечто серьезное.

    Как минимум, в своей группе чехи намерены побороться за первую строчку. По итогам первых двух туров в активе у команды 4 очка.

  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
  • Превью молодежного чемпионата Европы
  • 24/03/2021

    • Чехия в стартовом туре на выезде разнесла в клочья Эстонию (2:6). После того команда дома расписала мировую с Бельгией (1:1).

    Не приходится сомневаться, что чехи, вкусившие радость забитых мячей, эту встречу начнут активно. В составе команды есть, кому забивать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Чехию за 2.51, на ничью за 3.22, а на Уэльс — за 3.02

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Сборная Уэльса после стартовой неудачи наверняка будет пытаться забить с первых минут.

    Чехи в двух стартовых матчах забили 7 голов, и явно постараются еще улучшить свои атакующие показатели.

    Чехи отлично атакуют, да и в составе валлийцев есть ряд мощных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.76

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Фуэнлабрада — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.13
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вашингтон — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Азербайджан — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Кипр — Словенияя
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Малага — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словакия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Белоруссия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Турция — Латвия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Черногория — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Люксембург — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хорватия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Гайана — Багамские острова
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мальта — Россия
  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
    • 02:33 25/03/2021     Молодежный Евро пройдет в два этапа
  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
    • 12:57 24/03/2021     Доменико Тедеско
  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
    • 02:44 27/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Уэльс — Чехия 30.03.2021 в 21:45. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.76.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры