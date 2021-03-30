Словакия — Россия: смотреть онлайн трансляцию 30.03.2021

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

Последний матч между собой: «Россия» — «Словакия» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словакия» — «Россия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

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Матч между командами «Словакия» и «Россия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и верните себе фрибетами до 3000 рублей, если ставка проиграет.

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