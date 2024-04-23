«Анкарагюджю»
Путь в финал: «Анкарагюджю» начал нынешний розыгрыш Кубка Турции с победы над «Аргуванспор», после чего выиграл у «Искендерунспора», «Ризеспора» и «24 Эрзинканспора». В четвертьфинале клуб из столицы остановил «Фенербахче» (3:0).
Последние матчи: так совпало, что в предыдущем матче соперником «Анкарагюджю» тоже был «Бешикташ». В минувшую пятницу команда Эмре Белёзоглу проиграла на поле «черных орлов» со счетом 0:2.
Перед этим у «Анкарагюджю» была серия из трех матчей без поражений — две победы и ничья.
Не сыграют: все основные игроки готовы принять участие в матче.
Состояние команды: «Анкарагюджю» занимает 13-е место в таблице турецкой Суперлиге. Очевидно, что это не гранд, но яркая победа над «Фенербахче» в предыдущем раунде кубка четко свидетельствует о том, что это все-таки коварный соперник.
Ну и как это часто бывает в случае с середняком, команда хорошо играет именно на своем поле. В рамках чемпионата «Анкарагюджю» проиграл лишь четыре из 17-ти домашних матчей и пропустил в общей сложности 17 мячей.
«Бешикташ»
Путь в финал: «Бешикташ» начал в кубке с победы над «Эюпспором», после чего выиграл у «Антальяспора» и «Коньяспора».
Последние матчи: перед недавней победой над «Анкарагюджю» в чемпионате клуб из Стамбула сыграл вничью с «Истанбул Башакшехир» и «Самсунспором».
Но также стоит обратить внимание на то, что «Бешикташ» выиграл лишь один из шести предыдущих матчей в Суперлиге.
Не сыграют: Анте Ребич, Артур Масуаку и Амир Хаджиахметович.
Состояние команды: глядя только на одно отставание от лидеров текущего чемпионата Турции (больше 30 очков!), можно с уверенностью сказать, что «Бешикташ» провалил этот сезон. Одной из главных причин неудач стали конфликты в команде и назначение Фернанду Сантуша на пост главного тренера. С португальцем в клубе точно не угадали. Команда продолжает приходить в себя после сложнейшего периода.
Статистика для ставок
- В пяти из шести предыдущих матчей с участием «Анкарагюджю» зашла ставка на «обе забьют»
- «Бешикташ» ни разу не пропустил только в одном из шести предыдущих матчей
- «Анкарагюджю» выиграл семь из десяти последних матчей на своем поле
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Анкарагюджю» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Бешикташа» — за 2.23.
Прогноз: в прошлом году «Анкарагюджю» обыграл «Бешикташ» в 1/8 финала Кубка Турции. Тогда столичная команда вырвала победу в серии пенальти.
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Скорее всего, «Анкарагюджю» снова как минимум не проиграет на своем поле и сохранит интригу перед ответной встречей в Стамбуле.
Рекомендуемая ставка: победа «Анкарагюджю» с форой (0) за 2.25.