Сборная России сыграет на выезде с командой Словакии в рамках третьего тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 30 марта в Трнаве, начало — в 21:45 мск. Словакия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

Сборная Словакии провалила старт отборочного турнира. После первых матчей в активе словаков только два очка.

В первом туре команда Штефана Тарковича потеряла очки в гостевой игре с Кипром — ничья 0:0.

А в минувшую субботу Словакия попала в еще более неприятную историю. На этот раз соперник сборной России не смог выиграть на своем поле у Мальты — сенсационная ничья 2:2.

И что самое удивительное, словаки пропустили от Мальты два мяча уже к середине первого тайма.

Россия

О сборной России в последние тоже говорили, в основном, в контексте встречи с Мальтой. В отличие от Словакии, команда Станислава Черчесова обыграла эту скромную сборную, но впечатления остались довольно неоднозначные.

На Мальте россияне показали чересчур невнятный футбол, но после словацкого казуса теперь понятно, что это было не совсем случайно.

На поток критики в свой адрес сборная России ответила победой над Словенией (2:1), благодаря чему единолично возглавила свою группу. Героем матча стал Артем Дзюба. Капитан забил два шикарных гола.

Все прогнозы на ЧМ-2022

По качеству игры матч против Словении заметно отличался в лучшую сторону. Сборная провела без спадов все 90 минут.

Прогноз и ставка

На Словакию в этом матче можно поставить за 5.15, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу России — за 1.93.

Футбол стал чересчур нелогичным. Но, скорее всего, сборная России снова наберет три очка.

Словаки тоже будут максимально мотивированы после мальтийского позора, но, в их случае все намного сложнее. Перед этим Словакия еще и у Кипра не смогла выиграть. Очевидно, что команда находится не в лучшем состоянии.

Ставка — победа сборной России за 1.93.

Пока что не очень похоже, что Словакия будет бороться за путевку на чемпионат мира.