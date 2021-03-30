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    Сборная России выиграет третий матч кряду?

    Словакия — Россия. Прогноз, ставка (к. 1.93) на отбор ЧМ-2022 по футболу 30 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Словакия — Россия
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    Артем Дзюба
    Сборная России сыграет на выезде с командой Словакии в рамках третьего тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 30 марта в Трнаве, начало — в 21:45 мск. Словакия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 30 Марта 2021 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 21:45 Россия Россия
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    Словакия

    Сборная Словакии провалила старт отборочного турнира. После первых матчей в активе словаков только два очка.

    В первом туре команда Штефана Тарковича потеряла очки в гостевой игре с Кипром — ничья 0:0.

    А в минувшую субботу Словакия попала в еще более неприятную историю. На этот раз соперник сборной России не смог выиграть на своем поле у Мальты — сенсационная ничья 2:2.

    И что самое удивительное, словаки пропустили от Мальты два мяча уже к середине первого тайма.

    Россия

    О сборной России в последние тоже говорили, в основном, в контексте встречи с Мальтой. В отличие от Словакии, команда Станислава Черчесова обыграла эту скромную сборную, но впечатления остались довольно неоднозначные.

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    • На Мальте россияне показали чересчур невнятный футбол, но после словацкого казуса теперь понятно, что это было не совсем случайно.

    На поток критики в свой адрес сборная России ответила победой над Словенией (2:1), благодаря чему единолично возглавила свою группу. Героем матча стал Артем Дзюба. Капитан забил два шикарных гола.

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    По качеству игры матч против Словении заметно отличался в лучшую сторону. Сборная провела без спадов все 90 минут.

    Прогноз и ставка

    На Словакию в этом матче можно поставить за 5.15, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу России — за 1.93.

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    Футбол стал чересчур нелогичным. Но, скорее всего, сборная России снова наберет три очка.

    Словаки тоже будут максимально мотивированы после мальтийского позора, но, в их случае все намного сложнее. Перед этим Словакия еще и у Кипра не смогла выиграть. Очевидно, что команда находится не в лучшем состоянии.

    Ставка — победа сборной России за 1.93.

    Пока что не очень похоже, что Словакия будет бороться за путевку на чемпионат мира.

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