«Реал» — «Барселона»: счет матча 3:2, обзор голов

Первый гол забили «сине-гранатовые» уже на 6-й минуте встречи. Защитник команды Андреас Кристенсен совершил четкий удар головой прямо под перекладину ворот — 1:0.
Уже на 18-й минуте «Реалу» удалось сравнять счет. Арбитр поставил пенальти в ворота «Барселоны», а нападающий «сливочных» Винисиус уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар — 1:1.
На 69-й минуте «Барселона» вновь вышла вперед благодаря голу полузащитника команды Фермина Лопеса Мартина. Футболист оказался в нужное время в нужном месте и после отскока отправил мяч в ворота.
Календарь и таблица испанской Примеры
Спустя всего 4 минут «Реал» снова догнал «Барселону». Защитник «сливочных» Лукас Васкес отреагировал на передачу Винисиуса и в касание попал точно в цель.
На 90+1-й минуте «Реал» и вовсе вышел вперед. Полузащитник команды Джуд Беллингем удачно попал под перекладину ворот и принес победу для своей команды.
После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 81 очком в активе. «Барселона» — на 2-й позиции (70 баллов).