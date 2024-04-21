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    «Реал» — «Барселона»«Реал» — «Барселона» 3:2. Онлайн
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    • «Реал» вырвал победу у «Барселоны» на 90+1-й минуте благодаря голу Беллингема
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    «Реал» вырвал победу у «Барселоны» на 90+1-й минуте благодаря голу Беллингема

    «Реал» — «Барселона»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Реал» на своем поле обыграл «Барселону» (3:2) в рамках 32-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол забили «сине-гранатовые» уже на 6-й минуте встречи. Защитник команды Андреас Кристенсен совершил четкий удар головой прямо под перекладину ворот — 1:0.

    Уже на 18-й минуте «Реалу» удалось сравнять счет. Арбитр поставил пенальти в ворота «Барселоны», а нападающий «сливочных» Винисиус уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар — 1:1.

    На 69-й минуте «Барселона» вновь вышла вперед благодаря голу полузащитника команды Фермина Лопеса Мартина. Футболист оказался в нужное время в нужном месте и после отскока отправил мяч в ворота.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Спустя всего 4 минут «Реал» снова догнал «Барселону». Защитник «сливочных» Лукас Васкес отреагировал на передачу Винисиуса и в касание попал точно в цель.

    На 90+1-й минуте «Реал» и вовсе вышел вперед. Полузащитник команды Джуд Беллингем удачно попал под перекладину ворот и принес победу для своей команды.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Барселона 3:2
    Голы: 0:1 Андреас Кристенсен (6'), 1:1 Винисиус Жуниор (пенальти) (18'), 1:2 Фермин Лопес (69'), 2:2 Лукас Васкес (73'), 3:2 Джуд Беллингхэм (90 + 1') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Орельен Чуаэми, Эдуардо Камавинжа (Fran Garcia, 71'), Федерико Вальверде, Лука Модрич, Тони Кроос (Браим Диас, 71'), Джуд Беллингхэм, Лукас Васкес, Родриго (Эдер Милитао, 74'), Винисиус Жуниор (Хоселу, 82') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен (Фермин Лопес, 46'), Жоау Канселу, Пау Кубарси, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Френки де Йонг (Педри, 45'), Илкай Гюндоган, Рафаэл Диас (Жоау Фелиш, 64'), Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 64'), Ламин Ямал Предупреждения: Эдуардо Камавинжа (33'), Винисиус Жуниор (75'), Жюль Кунде (75'), Лука Модрич (83'), Пау Кубарси (90')

    После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 81 очком в активе. «Барселона» — на 2-й позиции (70 баллов).

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