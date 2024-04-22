Приглашаем вас следить за ходом миланского дерби вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток матча «Милан» — «Интер» прозвучит в 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Милан»

«Милан» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 69 очков в 32-х матчах. «Красно-черные» одержали 21 победу, 6 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 63:37.

«Милан» не может победить в трех последних матчах кряду. Подопечные Стефано Пиоли вылетели из Лиги Европы, проиграв оба матча «Роме» — (0:1 дома и 1:2 в гостях). Между ними была игра с «Сассуоло» в Серии А, которая завершилась вничью — 3:3.

Ничья с «Сассуоло» также прервала пятиматчевую победную серию «Милана». До потери очков в крайнем туре «россонери» последовательно обыграли «Лацио», «Эмполи», «Верону», «Фиорентину» и «Лечче».

«Интер»

«Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А и в случае победы над «Миланом» досрочно станет чемпионом Италии. Сейчас на счету «нерадзурри» 83 очка в 32-х матчах: 26 побед, 5 ничьих и одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 77:17.

«Интер» не проигрывает в чемпионате на протяжении 26-ти матчей подряд. За этот период подопечные Симоне Индзаги одержали 21 победу и 5 раз сыграли вничью.

В крайнем туре «нерадзурри» принимали у себя дома «Кальяри». «Интер» дважды вел по ходу встречи, но так и не смог довести дело до победы — ничья 2:2.

Личные встречи

В матче первого круга «Интер» разгромил соперника со счетом 5:1. Всего в 10-ти крайних встречах на счету «нерадзурри» 6 побед, «Милан» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

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