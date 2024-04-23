Россиянки Анастасия Потапова и Диана Шнайдер встретятся в первом круге турнира в Мадрид (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 15:00 мск. Шнайдер — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шнайдер

Диана в середине месяца прошла квалификацию в Штутгарте, но в основной сетке не прошла ни раунда.

В отборе россиянка выиграла у Веры Звонаревой и Сары Бейлек. Интересно, что в матче против чешки она отыгралась со счета 0:6, 0:3.

В первом круге Шнайдер проиграла бывшей второй ракетке мира Пауле Бадоса (3:6, 4:6).

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Для 20-летней Шнайдер это был первый в текущем сезоне турнир на грунте. В прошлом году ее лучшим результатом на этом покрытии стал выход в полуфинал в Гамбурге.

Потапова

Анастасия на прошлой неделе тоже играла в Штутгарте. В отличие от Шнайдер, ей удалось пройти первый раунд.

Потапова начала с победы над Людмилой Самсоновой (6:4, 4:6, 6:3), но уже в следующем матче проиграла Маркете Вондроушовой (6:7, 1:6).

Российская теннисистка вряд ли осталась довольна результатом, особенно с учетом того, что год назад она дошла в Штутгарте до полуфинала. Но при этом есть ощущение, что Потапова еще заявит о себе весной.

В 2024-м лучшим результатом 39-й ракетки мира пока что остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: как ни странно, букмекеры считают, что шансы здесь 50 на 50 — и на Потапову, и на Шнайдер можно поставить за 1.91.

Прогноз: ну а мы считаем, что Настя обыграет соотечественницу, которая в этом сезоне не очень убедительно проводит матчи против сильных соперниц.

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой с форой по геймам (-1,5) за 2.03.