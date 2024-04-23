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    Сможет ли Потапова обыграть Шнайдер?

    Шнайдер — Потапова. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Мадриде 23 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянки Анастасия Потапова и Диана Шнайдер встретятся в первом круге турнира в Мадрид (Испания). Матч пройдет 23 апреля, начало — в 15:00 мск. Шнайдер — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 23 Апреля 2024 года

    Шнайдер

    Диана в середине месяца прошла квалификацию в Штутгарте, но в основной сетке не прошла ни раунда.

    В отборе россиянка выиграла у Веры Звонаревой и Сары Бейлек. Интересно, что в матче против чешки она отыгралась со счета 0:6, 0:3.

    В первом круге Шнайдер проиграла бывшей второй ракетке мира Пауле Бадоса (3:6, 4:6).

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    Для 20-летней Шнайдер это был первый в текущем сезоне турнир на грунте. В прошлом году ее лучшим результатом на этом покрытии стал выход в полуфинал в Гамбурге.

    Потапова

    Анастасия на прошлой неделе тоже играла в Штутгарте. В отличие от Шнайдер, ей удалось пройти первый раунд.

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    • Потапова начала с победы над Людмилой Самсоновой (6:4, 4:6, 6:3), но уже в следующем матче проиграла Маркете Вондроушовой (6:7, 1:6).

    Российская теннисистка вряд ли осталась довольна результатом, особенно с учетом того, что год назад она дошла в Штутгарте до полуфинала. Но при этом есть ощущение, что Потапова еще заявит о себе весной.

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    В 2024-м лучшим результатом 39-й ракетки мира пока что остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: как ни странно, букмекеры считают, что шансы здесь 50 на 50 — и на Потапову, и на Шнайдер можно поставить за 1.91.

    Прогноз: ну а мы считаем, что Настя обыграет соотечественницу, которая в этом сезоне не очень убедительно проводит матчи против сильных соперниц.

    Рекомендуемая ставка: победа Потаповой с форой по геймам (-1,5) за 2.03.

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    Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Потапова с коэффициентом 2.03. Дата матча: 23.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Потапова обыграть Шнайдер?
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