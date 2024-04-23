Во вторник, 23 апреля, в 38-м туре английского Чемпионшипа «Лестер» в родных стенах сыграет против «Саутгемптона». Начало игры — в 22:00 по мск. «Лестер» — «Саутгемптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» занимает первое место таблицы Чемпионшипа с 91 баллом и разницей мячей 81-39.

Команда на два очка опережает своего ближайшего преследователя «Лидс» и на четыре — зону плей-офф за выход в АПЛ, поэтому еще не может считать, что уже вернулась в элиту.

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Последние матчи: хозяева в прошлом туре Чемпионшипа на своем поле одержали победу. Клуб обыграл «Вест Бромвич» (2:1).

Этот успех прервал мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на национальное первенство.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Базуну, Стюарт, Хуан Лариос — травмированы. Дисквалифицирован — Мара.

Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках национального первенства) «Лестер» одержал три победы при двух поражениях.

Чтобы гарантированно выйти в Премьер-лигу «Лисам» нужно одержать две победы, поэтому для этого в грядущей игре им необходимо выигрывать.

Джеймс Варди — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 15 голами в активе.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: По итогам 43 матчей второго дивизиона «Саутгемптон» занимает четвертую позицию с 84 баллами и разницей мячей 85-56.

Команда уже обеспечила себе место в плей-офф за выход в Премьер-лигу, тогда как от второй строчки, которая дает прямую путевку в элиту, она отстает на пять очков.

Последние матчи: гости в прошлом туре Чемпионшипа на чужом поле потерпели поражение. «Святые» уступили «Кардифф Сити» (1:2).

Эта неудача прервала победную серию коллектива в три матча, а также беспроигрышную серию в четыре поединка, которые пришлись на национальное первенство.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Чемпионшип, «Саутгемптон» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Очевидно, что такой формы недостаточно для коллектива, чтобы подняться на заветную вторую позицию, в связи с чем ему очень важно обыграть своего прямого конкурента.

Адам Армстронг — самый результативный игрок команды и второй лучший бомбардир Чемпионшипа с 20 голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Лестер» выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптон» не проиграл

в четырех последних матчах «Саутгемптона» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.75, победа «Саутгемптона» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли. Они также победили в трех последних домашних поединках.

И хотя гости не проиграли в четырех из пяти последних матчей, они уступили в трех из пяти последних выездных поединках.

Ставка: «Лестер» победит за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних их матчей.

Ставка: «Лестер» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.80