«Лестер»
Турнирное положение: «Лестер» занимает первое место таблицы Чемпионшипа с 91 баллом и разницей мячей 81-39.
Команда на два очка опережает своего ближайшего преследователя «Лидс» и на четыре — зону плей-офф за выход в АПЛ, поэтому еще не может считать, что уже вернулась в элиту.
Лестер — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: хозяева в прошлом туре Чемпионшипа на своем поле одержали победу. Клуб обыграл «Вест Бромвич» (2:1).
Этот успех прервал мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на национальное первенство.
Не сыграют: Базуну, Стюарт, Хуан Лариос — травмированы. Дисквалифицирован — Мара.
Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках национального первенства) «Лестер» одержал три победы при двух поражениях.
Чтобы гарантированно выйти в Премьер-лигу «Лисам» нужно одержать две победы, поэтому для этого в грядущей игре им необходимо выигрывать.
Джеймс Варди — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 15 голами в активе.
«Саутгемптон»
Турнирное положение: По итогам 43 матчей второго дивизиона «Саутгемптон» занимает четвертую позицию с 84 баллами и разницей мячей 85-56.
Команда уже обеспечила себе место в плей-офф за выход в Премьер-лигу, тогда как от второй строчки, которая дает прямую путевку в элиту, она отстает на пять очков.
Последние матчи: гости в прошлом туре Чемпионшипа на чужом поле потерпели поражение. «Святые» уступили «Кардифф Сити» (1:2).
Эта неудача прервала победную серию коллектива в три матча, а также беспроигрышную серию в четыре поединка, которые пришлись на национальное первенство.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Чемпионшип, «Саутгемптон» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.
Очевидно, что такой формы недостаточно для коллектива, чтобы подняться на заветную вторую позицию, в связи с чем ему очень важно обыграть своего прямого конкурента.
Адам Армстронг — самый результативный игрок команды и второй лучший бомбардир Чемпионшипа с 20 голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Лестер» выиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптон» не проиграл
- в четырех последних матчах «Саутгемптона» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.75, победа «Саутгемптона» — в 3.25.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.
- 2.00Милан — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.30Рома — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.99Севилья — Мальорка: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли. Они также победили в трех последних домашних поединках.
И хотя гости не проиграли в четырех из пяти последних матчей, они уступили в трех из пяти последних выездных поединках.
Ставка: «Лестер» победит за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних их матчей.
Ставка: «Лестер» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.80