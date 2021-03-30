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    Хохлов: Можно попробовать выпустить Головина и Миранчука вместе

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Словакии ЧМ-2022
    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча сборных России и Словакии в квалификации ЧМ-2022.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Ожидаю победы нашей сборной. Можем ли мы проиграть Словакии? Надеюсь, что этого не произойдет и мы добьемся положительного результата.

    Что касается выбора стартового состава, то можно попробовать выпустить Головина и Миранчука вместе. Главное — убедиться, что все физически будут готовы к матчу.

    У того же Головина, например, было повреждение в игре со Словенией. Последнее слово всегда остается за тренерским штабом. Выбор состава зависит от того, что они хотят увидеть на поле», — Хохлов «Чемпионат».

    На данный момент россияне занимают первую строчку в группе Н, набрав шесть очков.

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