Хохлов: Можно попробовать выпустить Головина и Миранчука вместе

Бывший главный тренер «Динамо»поделился ожиданиями от матча сборных России и Словакии в квалификации ЧМ-2022.

«Ожидаю победы нашей сборной. Можем ли мы проиграть Словакии? Надеюсь, что этого не произойдет и мы добьемся положительного результата.

Что касается выбора стартового состава, то можно попробовать выпустить Головина и Миранчука вместе. Главное — убедиться, что все физически будут готовы к матчу.

У того же Головина, например, было повреждение в игре со Словенией. Последнее слово всегда остается за тренерским штабом. Выбор состава зависит от того, что они хотят увидеть на поле», — Хохлов «Чемпионат».

На данный момент россияне занимают первую строчку в группе Н, набрав шесть очков.