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    УЕФА отреагировал на незасчитанный гол Роналду в матче Сербия — Португалия

    Футбол УЕФА Сборная Сербии Сборная Португалии Португалия
    В УЕФА дали комментарий касательно незасчитанного гола в исполнении Криштиану Роналду в матче Сербия — Португалия. Напомним, что в той игре не использовалась система видеоповторов VAR.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Решение об использовании технологии определения взятия ворот в европейской квалификации лежит на принимающей ассоциации. Если принимающая ассоциация планирует использовать технологию определения взятия ворот, она также должна получить письменное согласие от ассоциации гостей», — приводит текст заявления УЕФА Reuters.

    В скандальном эпизоде арбитр матча не засчитал чистый гол Криштиану Роналду в ворота Сербии при счете 2:2. Бригада судей не смогла заметить пересечение линии ворот мячом. После матча главный арбитр Дэнни Маккели принес свои извинения португальской сборной.

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