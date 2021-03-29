УЕФА отреагировал на незасчитанный гол Роналду в матче Сербия — Португалия

В УЕФА дали комментарий касательно незасчитанного гола в исполнении Криштиану Роналду в матче Сербия — Португалия. Напомним, что в той игре не использовалась система видеоповторов VAR.

«Решение об использовании технологии определения взятия ворот в европейской квалификации лежит на принимающей ассоциации. Если принимающая ассоциация планирует использовать технологию определения взятия ворот, она также должна получить письменное согласие от ассоциации гостей», — приводит текст заявления УЕФА Reuters.

В скандальном эпизоде арбитр матча не засчитал чистый гол Криштиану Роналду в ворота Сербии при счете 2:2. Бригада судей не смогла заметить пересечение линии ворот мячом. После матча главный арбитр Дэнни Маккели принес свои извинения португальской сборной.