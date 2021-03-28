Румыния — Германия: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный мяч был забит на 16-й минуте. Рюдигер исполнил длинную передачу от центра поля на правый край чужой штрафной, откуда Хаверц прострелил в центр на Гнабри и тот ударом в касание отправил мяч в цель.
Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J
Румыния — Германия 0:1
Гол: 0:1 Серж Гнабри (16') Румыния: Флорин Ницэ, Алин Тошка, Ovidiu Popescu, Влад Кирикеш, Камора (Андрей Буркэ, 46'), Николае Станчу, Янис Хаджи (Александру Максим, 83'), Рэзван Марин, Florin Tanase (Александру Чикылдэу, 83'), Valentin Mihaila (Деннис Ман, 66'), Клаудиу Кешерю (Георге Пушкаш, 66') Германия: Мануэль Нойер, Маттиас Гинтер, Лукас Клостерман, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц (Тимо Вернер, 77'), Лерой Зане (Амин Юнес, 90'), Серж Гнабри (Флориан Нойхаус, 90') Предупреждения: Ovidiu Popescu (16'), Йозуа Киммих (90')
В другом матче группы сборная Северной Македонии на своем поле разгромила команду Лихтенштейна — 5:0.
В составе победителей дубль оформил Александар Трайковски, еще по голу забили Энис Барди, Элиф Элмас и Илия Несторовски.
Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J
Северная Македония — Лихтенштейн 5:0
Голы: 1:0 Энис Барди (7'), 2:0 Александар Трайковски (51'), 3:0 Александар Трайковски (54'), 4:0 Элиф Элмас (62'), 5:0 Илия Несторовски (пенальти) (82') Северная Македония: Столе Димитриевски, Кире Ристевски, Висар Муслиу, Эгзиян Алиоски (Stefan Askovski, 66'), Стефан Ристовски (Эгзон Бейтулай, 58'), Марьян Радески, Энис Барди (Бобан Николов, 58'), Стефан Спировски, Элиф Элмас, Александар Трайковски (Ферхан Хасани, 66'), Горан Пандев (Илия Несторовски, 58') Лихтенштейн: Бенджамин Бюхель, Андреас Малин, Сандро Вольфингер, Йенс Хофер, Даниэль Брандле, Макс Гопель (Martin Marxer, 78'), Ливио Мейер (Филипп Оспельт, 46'), Фабио Вольфингер (Alexander Marxer, 66'), Ноах Фроммельт (Benjamin Vogt, 67'), Яник Фрик, Николас Хаслер (Арон Зеле, 41') Предупреждения: Сандро Вольфингер (11'), Фабио Вольфингер (18'), Ноах Фроммельт (31'), Марьян Радески (69'), Андреас Малин (79'), Alexander Marxer (90')