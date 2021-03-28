Румыния — Германия: счет матча 0:1, обзор гола

потерпела домашнее поражение от(0:1) в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе J.

Единственный мяч был забит на 16-й минуте. Рюдигер исполнил длинную передачу от центра поля на правый край чужой штрафной, откуда Хаверц прострелил в центр на Гнабри и тот ударом в касание отправил мяч в цель.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J Румыния — Германия 0:1 Гол: 0:1 Серж Гнабри (16') Румыния: Флорин Ницэ, Алин Тошка, Ovidiu Popescu, Влад Кирикеш, Камора (Андрей Буркэ, 46'), Николае Станчу, Янис Хаджи (Александру Максим, 83'), Рэзван Марин, Florin Tanase (Александру Чикылдэу, 83'), Valentin Mihaila (Деннис Ман, 66'), Клаудиу Кешерю (Георге Пушкаш, 66') Германия: Мануэль Нойер, Маттиас Гинтер, Лукас Клостерман, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Кай Хаверц (Тимо Вернер, 77'), Лерой Зане (Амин Юнес, 90'), Серж Гнабри (Флориан Нойхаус, 90') Предупреждения: Ovidiu Popescu (16'), Йозуа Киммих (90')

В другом матче группы сборная Северной Македонии на своем поле разгромила команду Лихтенштейна — 5:0.

В составе победителей дубль оформил Александар Трайковски, еще по голу забили Энис Барди, Элиф Элмас и Илия Несторовски.