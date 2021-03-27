Словакия — Мальта. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (27.03.2021)

В 22:45 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Словакия»: Душан Куцяк, Мартин Вальент, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Мартин Косцельник, Ян Грегуш, Патрик Грошовски, Tomas Suslov, Юрай Куцка, Роберт Мак, Михал Дюриш.

«Мальта»: Анри Бонелло, Kurt Shaw, Стив Борг, Энрико Пепе, Райан Камензули, Мэттью Гийомье, Джозеф Мбонг, Пол Мбонг, Тедди Теума, Люк Гамбин, Alexander Satariano.

Предыдущий матч соперников: «Словакия» — «Мальта» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словакия» — «Мальта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Словакия» со счетом 3:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.