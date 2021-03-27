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    Будет ли игра в Братиславе результативной?

    Словакия — Мальта. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч квалификации на ЧМ-2022 по футболу 27 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Словакия — Мальта
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    Юрай Куцка
    27 марта, стадион «Тегельне поле» в Братиславе, 2 тур квалификационного раунда чемпионата мира 2022 — сборная Словакии примет сборную Мальты. Игра начнется в 21:45 мск. Словакия — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 27 Марта 2021 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 22:45 Мальта Мальта
  • Валлетта
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.10
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 35.00
  • Ставка!
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    Словакия

    Хозяева начали этот отборочный цикл с нулевой ничьи в матче с Кипром. Таким образом, команда расположилась за Словенией и Россией с одним набранным баллом.

    Словакия перед стартом турнира потерпела поражение 0:2 от Чехии и теперь имеет уже серию из двух матчей без побед. Данное поражение коллектив потерпел в матче Лиги наций.

    К слову, в Лиге наций Словакия показала плохой результат. В своей группе заняла последнее место и была понижена до Лиги С.

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    В 8 из 9 официальных матчей Словакия не смогла выиграть в основное время, то есть потерпела 4 поражения и сыграла 4 раза вничью.

    Мальта

    Мальта проиграла первый матч сборной России со счетом 1:3 у себя дома. С тремя пропущенными голами команда заняла последнее место в группе H.

    «Иоаниты» и в предыдущей игре не смогли выиграть. они сыграли вничью с Фарерскими островами, окончательно лишившись возможности побороться за выход в Лигу С на турнире Лиги наций.

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    • До серии без побед Мальта обыграла Андорру 3:1, Латвию 1:0 и сыграла в нулевую ничью с той же Андоррой.

    С учетом и товарищеских, и официальных матчей у сборной Мальты только два поражения в девяти случаях.

    Прогноз и ставка

    В победе сборной Словакии букмекеры не сомневаются. Они предлагают на победу хозяев 1.11. Победа сборной Мальты оценивается коэффициентом 32.0. Котировка на ничью составляет 9.30.

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    Словакии нужно побеждать в этом матче, поскольку в противном случае она рискует отстать от лидеров группы. Но судя по всему, команда находится не в такой хорошей форме и значит на крупный результат мы рассчитывать не будем.

    Сборная Словакии не забивала в двух предыдущих выступлениях. В 7 из 8 официальных матчей команды забивалось не больше двух голов. Играть нужно от хозяев, поэтому предлагаем поставить на тотал меньше трех за 1.88.

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