27 марта, стадион «Тегельне поле» в Братиславе, 2 тур квалификационного раунда чемпионата мира 2022 — сборная Словакии примет сборную Мальты. Игра начнется в 21:45 мск. Словакия — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

Хозяева начали этот отборочный цикл с нулевой ничьи в матче с Кипром. Таким образом, команда расположилась за Словенией и Россией с одним набранным баллом.

Словакия перед стартом турнира потерпела поражение 0:2 от Чехии и теперь имеет уже серию из двух матчей без побед. Данное поражение коллектив потерпел в матче Лиги наций.

К слову, в Лиге наций Словакия показала плохой результат. В своей группе заняла последнее место и была понижена до Лиги С.

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В 8 из 9 официальных матчей Словакия не смогла выиграть в основное время, то есть потерпела 4 поражения и сыграла 4 раза вничью.

Мальта

Мальта проиграла первый матч сборной России со счетом 1:3 у себя дома. С тремя пропущенными голами команда заняла последнее место в группе H.

«Иоаниты» и в предыдущей игре не смогли выиграть. они сыграли вничью с Фарерскими островами, окончательно лишившись возможности побороться за выход в Лигу С на турнире Лиги наций.

До серии без побед Мальта обыграла Андорру 3:1, Латвию 1:0 и сыграла в нулевую ничью с той же Андоррой.

С учетом и товарищеских, и официальных матчей у сборной Мальты только два поражения в девяти случаях.

Прогноз и ставка

В победе сборной Словакии букмекеры не сомневаются. Они предлагают на победу хозяев 1.11. Победа сборной Мальты оценивается коэффициентом 32.0. Котировка на ничью составляет 9.30.

Словакии нужно побеждать в этом матче, поскольку в противном случае она рискует отстать от лидеров группы. Но судя по всему, команда находится не в такой хорошей форме и значит на крупный результат мы рассчитывать не будем.

Сборная Словакии не забивала в двух предыдущих выступлениях. В 7 из 8 официальных матчей команды забивалось не больше двух голов. Играть нужно от хозяев, поэтому предлагаем поставить на тотал меньше трех за 1.88.