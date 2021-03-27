Галактионов заявил о готовности всех игроков ко встрече с Францией

Тренер молодежной сборной Россиирассказал о подготовке команды ко второму матчу группового этапа чемпионата Европы против команды Франции.

«Расклад после первого матча никак не поменялся. С точки зрения стратегии, в краткосрочном турнире любые очки очень важны — и победа, и ничья тут на вес золота.

Так что мы готовимся к игре, как и планировалось: с учетом своего стиля, с учетом акцента на соперниках.

Все готовы к игре, у Маслова повреждения нет. Мы оценим состояние, потому что игрок должен выходить на поле абсолютно готовым», — приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Франция пройдет в воскресенье, 28 марта. Начало — в 22:00 мск.