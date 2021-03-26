Германия — Исландия: счет матча 3:0, обзор голов

Сборнаяв домашнем матче первого тура группового этапа отбора к ЧМ-2022 разгромила команду— 3:0.

Уже на 2-й минуте подопечные Йоахима Лева вышли вперед. Йозуа Киммих исполнил заброс в чужую штрафную, где Серж Гнабри сбросил мяч под удар Леону Горецке и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

Спустя пять минут Лерой Сане прорвался в чужую штрафную с левого фланга и отпасовал чуть назад на Кая Хаверца, который ударом в касание отправил мяч в дальний угол.

На 56-й минуте отличился Илкай Гюндоган, который получил пас у чужой штрафной, легко убрал с пути Арнасона и прицельно низом пробил в угол ворот.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J Германия — Исландия 3:0 Голы: 1:0 Леон Горецка (3'), 2:0 Кай Хаверц (7'), 3:0 Илкай Гюндоган (56') Германия: Мануэль Нойер, Маттиас Гинтер, Лукас Клостерман, Антонио Рюдигер, Эмре Джан, Йозуа Киммих, Леон Горецка (Флориан Нойхаус, 7127'), Илкай Гюндоган, Кай Хаверц (Джамал Мусиала, 7927'), Лерой Зане (Тимо Вернер, 7927'), Серж Гнабри (Амин Юнес, 8627') Исландия: Ханнес Тор Халлдорссон, Сверрир Инги Ингасон, Кари Арнасон, Alfons Sampsted, Хёрдур Магнуссон, Виктор Паульссон (Ари Фрейр Скуласон, 8927'), Биркир Бьярнасон, Рунар Мар Сигурйонссон (Альберт Гудмундссон, 4027'), Арон Гуннарссон, Арнор Ингви Траустасон (Арнор Сигурдссон, 7127'), Йон Дади Бодварссон (Колбейнн Сигторссон, 8927') Предупреждения: Кай Хаверц (48'), Кари Арнасон (56'), Альберт Гудмундссон (65')

В следующем туре Германия сыграет с Румынией, а Исландия — с Арменией.

Другие результаты:

Румыния — Северная Македония — 3:2

Лихтенштейн — Армения — 0:1